Emery ya tiene el delantero que reclamaba: el Aston Villa ficha a Tammy Abraham

Unai Emery ya tiene a su nuevo delantero: Aston Villa cierra el fichaje de Tammy Abraham procedente del Besiktas

El Aston Villa ha dado un paso decisivo para reforzar su delantera con la incorporación de Tammy Abraham, según informó el periodista Fabrizio Romano. El acuerdo con Beşiktaş ya está prácticamente cerrado, tras haber definido los términos personales del delantero inglés de 28 años hace varios días.

La operación se cerrará por un montante de 21 millones de euros más variables, e incluirá además al joven defensor Yasin Özcan como parte del acuerdo. La directiva del Aston Villa ya se encuentra en Turquía para finalizar oficialmente la negociación.

Detalles del acuerdo y el papel de Yasin Özcan

Como parte de la transacción, Yasin Özcan, de 19 años y formado en la cantera del Kasımpaşa, se incorporará a Beşiktaş. Özcan había sido fichado por el Aston Villa a inicios de temporada y luego cedido al Anderlecht, donde disputó tres partidos en la Primera División belga. Con este acuerdo, se anula su préstamo y el joven defensor pasará a formar parte del conjunto turco de manera definitiva.

Abraham, prioridad para reforzar la delantera

El delantero inglés llega tras una temporada en préstamo en Beşiktaş procedente de Roma, donde ha tenido un impacto destacado: 13 goles y 3 asistencias en 26 partidos oficiales. Abraham se ha consolidado como el objetivo principal del Aston Villa para reforzar el ataque, por delante de otros nombres como Jean-Philippe Mateta y Youssef En-Nesyri.

El atacante inglés ya habría aceptado los términos personales con Villa, y se espera que viaje a Inglaterra en los próximos días para firmar oficialmente su contrato.

Trayectoria reciente de Tammy Abraham

Abraham disputó su última temporada en la Premier League en 2020/21 con el Chelsea, donde anotó seis goles en 22 partidos antes de ser transferido a Roma. Su paso por Italia se vio condicionado por lesiones, especialmente en la campaña 2023/24, lo que limitó sus apariciones en el Stadio Olimpico.

El Aston Villa busca cubrir la salida de Donyell Malen, recientemente traspasado a la Roma, y reforzar la delantera del equipo tras la llegada de promesas como Alysson y Brian Madio.

Un acuerdo que refuerza a ambos clubes

La operación beneficia a Beşiktaş, que se asegura la incorporación de un joven talento defensivo, y al Aston Villa, que suma un delantero experimentado y con capacidad de gol. Con la llegada de Tammy Abraham, el equipo de la Premier League se asegura un refuerzo inmediato y de impacto en la parte ofensiva de cara a la segunda mitad de la temporada.