Gabriel Jesus cierra la puerta a una posible salida

El delantero brasileño Gabriel Jesús dejó claro que su futuro sigue ligado al Arsenal, asegurando que tiene “asuntos pendientes” y que confía plenamente en el proyecto liderado por Mikel Arteta

El delantero brasileño Gabriel Jesús ha dejado claro que su futuro inmediato está ligado al Arsenal, disipando los rumores sobre una posible salida en el próximo mercado de fichajes. A través de una emotiva carta publicada en The Players’ Tribune, el atacante aseguró que siente que todavía tiene una misión pendiente con el club londinense y que no contempla abandonar el proyecto liderado por Mikel Arteta.

Desde su llegada al norte de Londres en el verano de 2022, procedente del Manchester City, Jesús se ha convertido en una pieza clave en la reconstrucción deportiva del equipo. Más allá de los números, su liderazgo, presión alta y capacidad para asociarse han sido fundamentales en el resurgir de los “Gunners”.

Un camino marcado por la adversidad

La etapa de Gabriel Jesús en el Arsenal no ha estado exenta de dificultades. En enero de 2025, el brasileño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión grave que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante aproximadamente 11 meses. Este largo proceso de recuperación representó uno de los momentos más complejos de su carrera profesional.

El propio futbolista confesó que atravesó un duro desafío a nivel mental durante su rehabilitación. Sin embargo, el apoyo del cuerpo técnico, sus compañeros y su entorno personal fue clave para mantenerse firme y regresar con mayor fortaleza emocional.

Un regreso con impacto inmediato

El retorno de Gabriel Jesús se produjo el 10 de diciembre, en un encuentro de Liga de Campeones ante el Club Brugge, donde el Arsenal se impuso con autoridad por 3-0. Días después, en la Premier League, el delantero volvió a ser determinante frente al Wolverhampton, provocando un error defensivo que terminó en autogol y aseguró una valiosa victoria para su equipo.

Aunque aún no ha recuperado su mejor versión goleadora, su influencia en el juego colectivo ha sido evidente, contribuyendo a que el Arsenal se mantenga en la parte alta de la clasificación.

Rumores de mercado y una postura clara

En las últimas semanas surgieron versiones que vinculaban a Jesús con clubes de Arabia Saudi, Italia e incluso un posible regreso a Palmeiras, el club donde se formó. No obstante, el delantero fue contundente al afirmar que su prioridad actual es conquistar títulos con el Arsenal.

“Confío en mi fútbol, confío en este equipo y confío en el plan de Dios”, expresó el brasileño, dejando en claro que no se siente tentado por ofertas externas en este momento de su carrera.

Competencia interna y futuro en Londres

La reciente incorporación de Viktor Gyökeres, fichado por una cifra cercana a los 55 millones de libras, ha generado competencia en la delantera. Sin embargo, el sueco aún no ha logrado consolidarse, lo que abre la puerta para que Gabriel Jesús vuelva a ser un jugador determinante en la recta final de la temporada.

Con contrato vigente hasta 2027, todo indica que el Arsenal no considera su salida en enero y evaluará su situación una vez finalice la campaña. Si logra recuperar su mejor forma, Gabriel Jesús puede convertirse nuevamente en una de las grandes armas del conjunto inglés en la lucha por la Premier League.