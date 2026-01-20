Gabriel Jesus espera cerrar pronto un acuerdo con el Arsenal para ampliar su contrato

Gabriel Jesus quiere renovar su contrato con el Arsenal y superar sus problemas de lesiones para seguir luchando por títulos en Londres

El delantero brasileño Gabriel Jesus quiere prolongar su estancia en el Arsenal más allá de la finalización de su contrato actual, previsto para 2027. Tras varias temporadas marcadas por lesiones prolongadas, el jugador busca estabilidad y la oportunidad de luchar por títulos importantes con los Gunners.

Desde su llegada procedente del Manchester City en 2022 por 45 millones de libras, Jesus ha sufrido numerosas bajas, que le han hecho perder más de 70 partidos. Estas dificultades han condicionado su rendimiento y le han impedido alcanzar su máximo potencial en Londres.

Deseo de quedarse y superar las lesiones

El atacante de 28 años ha dejado claro que su objetivo principal es recuperar la plena condición física. “Mi primer objetivo es estar saludable”, declaró Jesus, recordando que solo ha podido disfrutar de alrededor de una temporada y media en plena forma desde que llegó al club.

Jesus ha tenido que afrontar cuatro lesiones de rodilla, incluyendo una rotura de ligamento cruzado anterior (ACL) en enero de 2025, que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego hasta diciembre. Tras su regreso, participó contra el Club Brugge en la Champions League, demostrando estar preparado para competir a alto nivel nuevamente.

Sin conversaciones de renovación… de momento

El brasileño admitió que aún no ha habido conversaciones sobre una posible extensión de contrato, pero espera que estas se produzcan en breve. “Como he dicho antes, mi deseo es quedarme en el Arsenal. Tengo contrato, pero quiero renovarlo y seguir ganando títulos con este club, porque vine con ese propósito”, comentó.

A pesar de su deseo de permanecer, la competencia en la delantera es intensa, con Viktor Gyokeres liderando la línea de ataque esta temporada. Jesús, con 107 partidos, 27 goles y 21 asistencias con los Gunners, está decidido a demostrar su valor y justificar la confianza depositada en él.

Camino hacia la recuperación y la motivación

Tras casi 11 meses de inactividad, Gabriel Jesus aseguró sentirse revitalizado: “Durante los primeros meses tuve muchas dudas, pero ahora estoy enfocado y listo. Es una sensación increíble poder regresar y jugar con normalidad. Me siento preparado para competir al máximo y aportar al equipo”.

El brasileño busca ahora regularidad, minutos y goles, con la vista puesta en los títulos de liga y competiciones europeas esta temporada. Su historial de lesiones no ha disminuido su ambición de triunfar en el Emirates Stadium.

Apoyo a sus compañeros y liderazgo en ataque

A pesar de sus dificultades para marcar esta campaña, Jesús respaldó a sus compañeros, destacando la calidad de Gyokeres y confiando en que pueda liderar la delantera. Además, reiteró su compromiso de contribuir con títulos y rendimiento sólido para el Arsenal, asegurando que su intención es quedarse y luchar por los trofeos junto a Mikel Arteta.