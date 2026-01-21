Iraola ya tiene al sustituto de Semenyo: 35 'kilos' por la perla brasileña de Vasco da Gama

El Bournemouth ya tiene señalado al relevo de Antoine Semenyo y Andoni Iraola está a punto de sumar a su nuevo atacante de referencia

El Bournemouth está a punto de concretar una de las operaciones más ambiciosas de su historia reciente. El club inglés se encuentra muy cerca de cerrar la incorporación del joven delantero brasileño Rayan, procedente del Vasco da Gama, en una transferencia que rondaría los 35 millones de euros, sumando cantidades fijas, variables y un porcentaje de una futura venta. De completarse, sería el traspaso más caro jamás realizado por el club carioca y una de las mayores inversiones de los Cherries en el mercado.

Un acuerdo avanzado y un contrato de larga duración

El atacante, de apenas 19 años, ya habría dado el visto bueno a un contrato por cinco temporadas, lo que demuestra su firme intención de dar el salto a la Premier League. El jugador está a la espera de que Vasco da Gama acepte formalmente la propuesta inglesa para poner fin a una negociación que se ha prolongado más de lo previsto.

El club brasileño había rechazado anteriormente una oferta cercana a los 31 millones de euros procedente del Zenit, manteniendo una exigencia inicial de 50 millones. Sin embargo, la nueva propuesta del Bournemouth ha reactivado las conversaciones, especialmente teniendo en cuenta que el porcentaje que Vasco conserva de los derechos económicos del futbolista varía según el montante final del traspaso.

El relevo de Semenyo y una apuesta de presente y futuro

La operación cobra aún más sentido tras la reciente salida de Antoine Semenyo, vendido al Manchester City por una cifra cercana a los 65 millones de euros. En el seno del club inglés existe un optimismo creciente respecto a que Rayan sea el sustituto ideal del atacante ghanés, no solo a largo plazo, sino también con impacto inmediato.

Desde la dirección deportiva, encabezada por Tiago Pinto, consideran al brasileño como una pieza clave en el nuevo proyecto de Andoni Iraola, donde le han transmitido que tendrá un rol importante desde el primer día.

Un talento precoz que llega para marcar diferencias

Zurdo, potente, rápido y con gran capacidad para el desborde, Rayan puede actuar tanto como delantero centro como partiendo desde cualquiera de las bandas. La pasada temporada firmó 14 goles en 34 partidos en la máxima categoría del fútbol brasileño y terminó de consolidarse como una de las grandes joyas del campeonato.

Formado en la cantera del Vasco, el atacante renovó su contrato a finales de 2025 hasta 2028, convirtiéndose en uno de los futbolistas mejor remunerados de la plantilla, con cláusulas de bonificación ligadas a objetivos deportivos, incluida una posible convocatoria con la selección brasileña.

Convicción del jugador y cesión de derechos

Uno de los factores decisivos para desbloquear la operación ha sido la voluntad firme del futbolista, convencido de que la Premier League es el entorno ideal para continuar su desarrollo. A diferencia de otras opciones, Rayan prioriza crecer en un club donde pueda ser protagonista antes que dar el salto a una potencia europea sin garantías de minutos.

Como gesto hacia el club que lo formó, el jugador aceptará ceder parte de sus derechos económicos, facilitando así una salida que permitirá al Vasco ingresar una cifra récord.

Un mercado muy activo en el sur de Inglaterra

El Bournemouth está siendo uno de los equipos más dinámicos del mercado invernal. Además de la inminente llegada de Rayan, el club ya oficializó el fichaje del centrocampista húngaro Alex Tóth, procedente del Ferencváros, con un contrato de larga duración. Asimismo, mantiene conversaciones avanzadas para reforzar la portería con Christos Mandas, del Lazio.

Un “monstruo” brasileño aterriza en la Premier

En Inglaterra ven a Rayan como un futbolista diferencial, con margen de crecimiento y capacidad para marcar una época en el club. Internacional brasileño en categorías sub-17 y sub-20, incluso ha estado bajo la observación del seleccionador absoluto.

Si no hay contratiempos, el joven delantero viajará al Reino Unido en los próximos días para pasar el reconocimiento médico y sellar un fichaje que puede marcar un antes y un después en la historia reciente del Bournemouth.