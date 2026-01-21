Jack Grealish, fuera de combate: tres meses de baja por una fractura en el pie y peligra el Mundial

La lesión de Jack Grealish deja en duda su participación en la Premier League en lo que resta de temporada y complica sus opciones de estar en el Mundial 2026 con Inglaterra

La Copa del Mundo de 2026 comienza a perfilarse en el horizonte y la Selección de Inglaterra aparece, una vez más, como una de las grandes candidatas al título. Con menos de seis meses para el inicio del torneo que arrancará en el Estadio Azteca, el seleccionador Thomas Tuchel encara semanas decisivas para definir el núcleo de su plantilla. Sin embargo, una lesión inesperada ha alterado los planes tanto del técnico alemán como de uno de los futbolistas que aspiraba a regresar al primer plano: Jack Grealish.

El Everton, en alza… pero golpeado por la lesión de su figura

El Everton atraviesa una temporada notable en la Premier League, instalado en la zona media-alta de la tabla y a solo un punto de los puestos europeos. Parte de ese rendimiento se explica por el impacto de Grealish, quien llegó cedido desde el Manchester City con el objetivo de recuperar continuidad y protagonismo. No obstante, el conjunto de Liverpool recibió un duro revés tras confirmarse una lesión grave en el pie del internacional inglés.

Las pruebas médicas revelaron que el futbolista sufre una fractura por estrés, una dolencia que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente tres meses. Si los plazos se cumplen, no reaparecería hasta el mes de abril, perdiéndose un tramo clave de la temporada.

De la esperanza mundialista a la incertidumbre total

La lesión llega en el peor momento posible para Grealish. Su decisión de abandonar el Manchester City, donde había perdido protagonismo pese a haberlo ganado todo bajo las órdenes de Pep Guardiola, estuvo motivada exclusivamente por un objetivo: volver a la selección inglesa y ganarse un lugar en el Mundial.

El mediapunta había empezado a cumplir su plan. Sus actuaciones lo habían vuelto a colocar en el radar de Tuchel, con quien incluso fue visto conversando tras la victoria del Everton ante el Aston Villa. Sin embargo, el contratiempo físico amenaza con truncar esa hoja de ruta.

Un rendimiento que respaldaba su candidatura

Antes de caer lesionado, Grealish estaba firmando una de sus mejores campañas recientes. En la Premier League acumulaba seis asistencias, situándose entre los máximos pasadores del torneo y siendo una pieza clave en la construcción ofensiva de los Toffees. Su influencia en el juego y su regularidad parecían devolverle el estatus que había perdido en el City.

Estos números reforzaban sus opciones de ser convocado para los compromisos amistosos de marzo, pero la lesión lo descarta automáticamente para esas citas.

Una competencia feroz en la era Tuchel

Más allá del problema físico, Grealish afronta un contexto extremadamente competitivo. Desde que Tuchel asumió el cargo en enero de 2025, el futbolista no ha disputado ni un solo partido con la selección. El técnico alemán ha probado múltiples alternativas en su posición, como Bukayo Saka, Phil Foden, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Eberechi Eze, Jarrod Bowen o Noni Madueke.

Además, Tuchel ha sido claro en su mensaje: no habrá sitio para todos, y su proyecto prioriza el equilibrio colectivo por encima del talento individual.

Un futuro en juego

Cuando Grealish regrese, dispondrá de muy poco margen para convencer al seleccionador de que merece estar en la lista definitiva rumbo a 2026. Entre la lesión, la falta de continuidad internacional y la abundancia de alternativas, su camino hacia el Mundial se ha vuelto cuesta arriba.

El Everton, por su parte, deberá afrontar la recta final del curso sin uno de sus hombres más desequilibrantes, mientras el propio jugador lucha contra el reloj para que su gran objetivo no se escape definitivamente.