Jornada 30 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

La Liga en Inglaterra arrancará este viernes a partir de las 16:00 horas y concluirá el lunes con un Brentford - Wolves

La Premier League seguirá su curso este fin de semana con la disputa de su jornada 30. En la última jornada disputada en Inglaterra las sorpresas entre los cinco primeros fueron notables. El Manchester City empató a dos ante el Nottingham Forest y posibilitó que el Arsenal, que venció al Brighton por 1-0, se fuese a una distancia de siete puntos. El Manchester United perdió ante el Newcastle por 2-1 y el Aston Villa vio como el Chelsea le recortaba distancias tras vencer por 1-4 los londinenses. El Liverpool cayó a la sexta plaza en favor del Chelsea tras perder (sumaban tres victorias consecutivas) ante el colista Wolverhampton.

Horario y dónde ver en TV la jornada 30 de la Premier League

La jornada 30 de la Premier League arrancará este sábado a partir de las 16:00 horas con dos encuentros en los que se medirán Burnley y Bournemouth por un lado y Sunderland y Brighton por otro. El Arsenal, líder de la tabla, se medirá al Everton a partir de las 18:30, misma hora en la que jugarán Chelsea y Newcastle con los locales buscando asaltar la cuarta plaza de la Premier League.

El último de los partidos de este sábado 14 de marzo será el que disputen West Ham y Manchester City a partir de las 21:00 horas. Los de Guardiola pondrán a prueba su nivel después de la estrepitosa derrota en la ida de los octavos de Champions League ante el Real Madrid.

Partidos del domingo en la jornada 30 de la Premier League

El domingo habrá un total de cuatro encuentros en la jornada 30 de la Premier League. A partir de las 15:00 horas habrá tres enfrentamientos por lo que habrá que recurrir a los transistores, que diga, a internet para seguirlos todos. Se medirán, Crystal Palace y Leeds United, Manchester United y Aston Villa con ambos equipos empatados a 51 puntos en la tercera y cuarta plaza. Además también se disputará el Nottimgham Forest - Fulham.

A las 17:30 se cerrarán los partidos del domingo en la jornada 30 de la Premier League con el duelo entre Liverpool y Tottenham. El último de los encuentros de la jornada 30 de la Premier League se celebrará el lunes con Brentford y Wolves como protagonistas a partir de las 21:00 horas. Todos los encuentros de la jornada 30 de la Premier League se podrán seguir en TV a través de Dazn. Además, en ESTADIO Deportivo podrá seguir las noticias más importantes que se den en la Premier League durante el fin de semana además del resumen con las variaciones clasificatorias que se puedan producir.

Partidos de la jornada 30 de la Premier League

Clasificación de la Premier League antes del comienzo de la jornada