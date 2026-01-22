El Nottingham Forest cierra un acuerdo para la llegada en forma de cesión de Lorenzo Lucca

El Nottingham Forest cierra la llegada del delantero italiano Lorenzo Lucca en calidad de cedido desde el Nápoles para reforzar su ataque

El Nottingham Forest está cerca de concretar un importante refuerzo ofensivo. El delantero italiano Lorenzo Lucca, actualmente en el Nápoles, podría llegar al City Ground en calidad de cedido hasta final de temporada, con una opción de compra que rondaría los 40 millones de euros, según informan medios británicos e italianos. La operación permitiría al club inglés fortalecer su ataque en una temporada complicada en la Premier League.

Detalles de la cesión y opción de compra

El acuerdo entre ambos clubes incluiría un préstamo por 1 millón de euros, con la posibilidad de hacer la incorporación definitiva al final del curso. Se espera que Lucca viaje a Inglaterra en las próximas horas para completar su fichaje. Con 25 años y una altura imponente de 2,01 metros, el atacante llega como una solución práctica para el entrenador Sean Dyche, que busca opciones tras la lesión de Chris Wood, máximo goleador del Forest la pasada temporada.

Un delantero con historial prometedor

Lucca llegó al Nápoles procedente del Udinese en julio pasado, en un préstamo que incluía obligación de compra. Sin embargo, su adaptación en Italia no ha sido sencilla: en lo que va de temporada ha disputado 16 partidos de Serie A, con solo cuatro titularidades, y ha anotado un gol en liga y otro en Coppa Italia. Su desempeño con el Udinese la temporada anterior, con 14 goles en Serie A, ya había despertado el interés de varios clubes europeos.

Reemplazo de Chris Wood y necesidad de goles

La lesión de Chris Wood ha dejado un vacío ofensivo en el equipo inglés, y mientras el brasileño Igor Jesus ha asumido protagonismo, el Forest necesita más potencia ofensiva. Lucca se perfila como un jugador capaz de aportar altura, remate y presencia en el área, cualidades que podrían ser decisivas para un club que actualmente ocupa la 17ª posición en la Premier League, a solo cinco puntos de la zona de descenso.

Posibles alternativas y seguimiento del equipo

Además de Lucca, el Nottingham Forest ha mostrado interés en Mathías Olivera, compañero de Lucca en el Napoli, para reforzar el lateral izquierdo. Otra alternativa que se barajó este mes fue el delantero noruego Jørgen Strand Larsen, del Wolverhampton, disponible por unos 40 millones de euros. Sin embargo, la cesión de Lucca se presenta como una opción más inmediata y viable para reforzar la plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada.

Un salto internacional y futuro prometedor

Lorenzo Lucca debutó con la selección italiana en octubre de 2024 y desde entonces ha disputado cinco encuentros internacionales. Su llegada al Nottingham Forest no solo representa una oportunidad para recuperar protagonismo, sino también para demostrar su capacidad en una de las ligas más exigentes del mundo. Con su físico imponente y experiencia tanto en Italia como en competiciones internacionales, se espera que Lucca pueda marcar la diferencia en el tramo decisivo de la campaña.