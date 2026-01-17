Nuevo acuerdo millonario cerrado por Marc Guéhi que será nuevo futbolista del Manchester City

El defensa inglés Marc Guéhi está a un paso de fichar por el Manchester City, reforzando la defensa tras varias bajas clave

El defensa inglés Marc Guéhi está a punto de convertirse en nuevo jugador del Manchester City después de que el central y el Crystal Palace aceptaran una oferta de alrededor de 23 millones de euros más variables. La operación llega tras meses de especulación y después de que el zaguero de 25 años haya decidido no renovar su contrato con los Eagles, que finaliza este verano.

El desenlace tras el verano pasado

Guéhi estuvo muy cerca de fichar por el Liverpool el pasado mercado estival por unos 40 millones de euros, llegando incluso a pasar reconocimiento médico. Sin embargo, el entonces entrenador Oliver Glasner bloqueó la operación, asegurando que no permitiría la salida de su capitán sin un reemplazo adecuado y amenazando incluso con abandonar el banquillo si el traspaso se consumaba. Esta vez, la situación es diferente: el Palace ha decidido vender al central en invierno para no perderlo gratis en junio.

Refuerzo estratégico para la defensa del City

El Manchester City afronta un tramo crucial de la temporada con bajas sensibles en la defensa: Rúben Dias no volverá hasta febrero, mientras que Josko Gvardiol se perderá partidos hasta abril. La necesidad de reforzar la retaguardia llevó al club a acelerar la llegada de Guéhi, reconocido por su potencia física, velocidad en el cruce y salida de balón.

Pep Guardiola, consciente de la exigencia del tramo final de la temporada, considera que el central inglés puede aportar solidez y continuidad al sistema defensivo del City. De hecho, el fichaje será el segundo de la ventana invernal para el club tras la incorporación de Antoine Semenyo.

Detalles del acuerdo y contrato

Guéhi firmará un contrato de cinco años y medio, que lo vinculará al City hasta 2031, y la operación incluirá variables y una cláusula de reventa. La cifra pactada, aproximadamente 23 millones de euros, representa un porcentaje significativo de los ingresos anuales del Palace, pero permite al club londinense ingresar una compensación antes de perder al jugador sin coste alguno.

Reacción de Oliver Glasner

El técnico del Palace confirmó que Guéhi no formará parte de la convocatoria ante el Sunderland y destacó la profesionalidad y compromiso del central durante todo el proceso de negociación. Glasner anunció además que dejará el club al finalizar la temporada, cerrando un ciclo tras la reciente consecución de títulos históricos como la FA Cup y la Carabao Cup.

Proyección internacional

Con 26 apariciones con la selección inglesa, Guéhi se perfila como pieza clave para los próximos desafíos internacionales, incluida la Copa del Mundo 2026. Su salida al City le permitirá seguir creciendo en un club que compite al más alto nivel europeo, consolidando su carrera tanto a nivel de clubes como internacional.

El traslado al Manchester City marca el final de una larga espera y la culminación de un interés que se remonta a más de seis meses, proporcionando al equipo de Guardiola el refuerzo que necesitaba para mantener su defensa competitiva en todas las competiciones.