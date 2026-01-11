Nuevo revés para Andoni Iraola: eliminados de la FA Cup y se queda sin su estrella

Nuevo varapalo para Andoni Iraola que resultó eliminado de la FA Cup ante el Newcastle tras la tanda de penaltis

La FA Cup abrió el año con una eliminatoria digna de su reputación histórica. En St James’ Park, Newcastle United y Bournemouth protagonizaron un duelo inolvidable, repleto de alternativas, emoción constante y un desenlace dramático que se resolvió en la tanda de penaltis. Aunque ambos equipos pertenecen a la Premier League, el cruce tuvo aroma de final anticipada y mantuvo al público en vilo durante más de 120 minutos.

Un inicio equilibrado y primeras señales de tensión

El conjunto dirigido por Andoni Iraola salió con personalidad y fue el primero en inquietar el área rival. Sin embargo, el guardameta Aaron Ramsdale respondió con seguridad ante los intentos iniciales de Ünal y Kroupi. El Newcastle también tuvo su momento temprano, con una clara ocasión que obligó a Petrovic a intervenir para sostener el empate.

La primera mitad transcurrió con alternancia en la posesión y sin un dominador claro, aunque el Bournemouth mostró orden defensivo y paciencia para esperar su oportunidad. La lesión de Ünal obligó a Iraola a modificar sus planes antes del descanso, pero su equipo no perdió solidez.

Barnes rompe el equilibrio y desata el caos

Nada más arrancar la segunda parte, el Newcastle logró adelantarse gracias a un desmarque perfecto de Harvey Barnes, que culminó una asistencia precisa para abrir el marcador. Parecía que el golpe podía ser definitivo, pero el Bournemouth respondió con valentía y decidió asumir riesgos.

El equipo visitante empezó a ganar metros, presionó alto y encontró recompensa. Alex Scott y David Brooks firmaron una remontada que silenció St James’ Park y colocó a los ‘Cherries’ a solo minutos de la clasificación. En el minuto 93, el Bournemouth ganaba 1-2 y acariciaba el pase a la siguiente ronda.

Un penalti que cambió el destino

Cuando todo parecía decidido, llegó la jugada que alteró el desenlace. Djordje Petrovic derribó a Sandro Tonali dentro del área y el árbitro señaló penalti. Anthony Gordon asumió la responsabilidad y no falló, enviando el partido a la prórroga y devolviendo la esperanza al Newcastle.

Prórroga, más goles y un final de infarto

El tiempo extra mantuvo la intensidad. El Bournemouth generó las ocasiones más claras, pero fue el Newcastle quien golpeó primero. De nuevo Barnes, esta vez de cabeza, puso el 3-2 que parecía definitivo. La grada estalló, pero la eliminatoria aún guardaba un giro final.

En el último minuto, una acción mal defendida permitió a Marcus Tavernier igualar el marcador y forzar la tanda de penaltis, prolongando una noche que ya era inolvidable.

Ramsdale, héroe en los penaltis

Desde los once metros, el protagonismo fue para Aaron Ramsdale. El guardameta del Newcastle detuvo tres lanzamientos clave —a Evanilson, Álex Jiménez y Bafodé Diakité— y certificó la clasificación de su equipo por 7-6. El Bournemouth, que había rozado la hazaña, se quedó con la sensación amarga de haberlo tenido en la mano.

Orgullo y futuro para el Bournemouth de Iraola

Pese a la eliminación, el Bournemouth dejó una imagen muy positiva. El equipo venía de vencer al Tottenham días antes, rompiendo una larga racha sin triunfos, y volvió a demostrar competitividad y carácter. La gestión de Andoni Iraola sigue dando frutos, incluso tras la reciente venta de Antoine Semenyo, que dejó cerca de 75 millones de euros en las arcas del club.

Un club que crece también fuera del campo

En el último año, el Bournemouth ha superado los 175 millones de euros en ventas, con traspasos destacados como los de Zabarnyi, Huijsen o Kerkez. Una estrategia que refuerza la estabilidad financiera sin perder ambición deportiva.

Mientras el Newcastle avanza en la FA Cup, el Bournemouth se marcha con la cabeza alta, convencido de que su proyecto sigue creciendo tanto dentro como fuera del terreno de juego.