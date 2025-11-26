La renovación silenciosa de Cucurella, al caer

El Chelsea habría blindado en secreto a Marc Cucurella con un contrato mejorado tras su gran nivel esta temporada

El especialista en mercado Fabrizio Romano ha revelado una información que el Chelsea logró mantener bajo absoluta discreción durante meses. Según el periodista italiano, el lateral español Marc Cucurella firmó un nuevo contrato mejorado con el club londinense a principios de temporada, aunque la entidad aún no lo ha hecho público.

De acuerdo con Fabrizio Romano, la renovación de Cucurella se concretó en agosto, cuando el futbolista rubricó unas condiciones contractuales más ventajosas en Stamford Bridge. La noticia fue comentada por el propio periodista en su canal de YouTube, insistiendo en que el acuerdo está totalmente sellado pese al silencio institucional.

El jugador, que había firmado originalmente un contrato por seis temporadas tras llegar desde el Brighton en 2022, estaba vinculado al Chelsea hasta 2028. Con la mejora salarial, el club reconoce su creciente peso en el equipo y recompensa su notable rendimiento bajo las órdenes de Enzo Maresca.

Romano destacó también la evolución deportiva de Cucurella, recordando los duros cuestionamientos que recibió en sus primeros cursos en Londres. “Hace uno o dos años, muchos decían que no valía lo que se pagó por él”, explicó. Sin embargo, el panorama ha cambiado por completo. El defensor se ha consolidado como uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, brillando tanto con la selección española como con el Chelsea.

El periodista subrayó el rol creciente del jugador en el vestuario: “Es un líder dentro y fuera del campo, y está rindiendo a un nivel fantástico”. Por ello, calificó la renovación como un movimiento acertado tanto para el club como para el futbolista.

La noticia de su nuevo contrato coincide con uno de sus mejores momentos deportivos. En la reciente victoria del Chelsea por 3-0 ante el Barcelona en la Champions League, el lateral fue una de las figuras del encuentro, neutralizando completamente a Lamine Yamal, que apenas pudo generar peligro. Su actuación fue tan sólida que numerosos aficionados lo calificaron como el “héroe silencioso” de la noche.

Mientras Estevao Willian se llevaba los reflectores con un gol espectacular, una parte de la afición ensalzaba la disciplina defensiva de Cucurella y coreaba cánticos en reconocimiento a su entrega.

Lejos quedan los tiempos en los que una parte del público lo cuestionaba. Hoy, Cucurella es un futbolista respetado, determinante y plenamente integrado en el proyecto del club. Según Romano, “su trabajo duro ha sido recompensado con un contrato merecidísimo”.

Aunque el Chelsea aún no ha confirmado la renovación —y se desconocen los detalles exactos del nuevo trato—, la filtración de Romano confirma lo que muchos intuían: el español se ha convertido en una pieza esencial del equipo y la institución ha decidido blindar su continuidad.