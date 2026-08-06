Víctor Muñoz desvela cuándo decidió firmar por el Liverpool y alaba a Andoni Iraola

El campeón del mundo con España ha comenzado la pretemporada con un mensaje directo y ambicioso: “Vengo con muchas ganas de jugar para el Liverpool". El extremo ha hablado con Andoni Iraola y ha dejado claro que su decisión fue "muy, muy rápida"

Víctor Muñoz ya se ha unido a la pretemporada del Liverpool, siendo el primer campeón del mundo en 2026 que regresa de sus vacaciones. El extremo ha conocido a sus nuevos compañeros y ha podido mantener sus primeras conversaciones con Andoni Iraola. Tras ello, el internacional de España ha hablado de su llegada al club de Anfield, así como la decisión que tomó para firmar su fichaje en este mercado, diciendo adiós a Osasuna.

Víctor Muñoz: "Vengo con muchas ganas de jugar para el Liverpool"

En una entrevista concedida a los medios oficiales del Liverpool, Víctor Muñoz reconoció que "La Copa del Mundo fue una experiencia inolvidable. Era algo con lo que había soñado desde muy joven y, sinceramente, algo que nunca pensé que experimentaría en mi vida. Sin embargo, soy muy consciente de que eso ya ha quedado atrás y vengo con muchas ganas de jugar para el Liverpool FC".

Víctor Muñoz comentó sus primeras sensaciones al conocer a sus compañeros: "La verdad es que me siento muy bien. Hoy he tenido una gran experiencia con mis compañeros de equipo por primera vez, todos me han ayudado mucho y varios de ellos me han propuesto de una manera muy sencilla cosas como adónde ir, qué vamos a hacer y cómo funcionan las cosas".

Víctor Muñoz despeja las dudas: "Estoy seguro de que es el paso correcto para mí"

El nuevo jugador del Liverpool habló del momento de su decisión y firma: "Sí, fue un proceso muy rápido. Evidentemente, cuando surgió estaba en el Mundial con la selección española, así que no podía tomarme un tiempo para venir a Liverpool y dejar las cosas claras. Pero lo discutí con mi familia y enseguida no tuve dudas de que fue una gran jugada para mí. Así que fue muy, muy rápido y estoy muy feliz de estar aquí".

Víctor Muñoz añade que "es el paso correcto para mí y esto es exactamente lo que también me dijo el entrenador, Andoni Iraola, que iba a depositar mucha confianza en mí. Ha señalado acertadamente que soy un jugador bastante joven, que estoy aquí como profesional y que él me va a ayudar. Me va a ayudar a desarrollarme dentro y para este gran club y en este mítico estadio, Anfield"

Víctor Muñoz: "Encaja perfectamente con mis habilidades"

Víctor Muñoz no tiene dudas en su encaje en el Liverpool: "Con su estilo, ya es bien sabido que le gusta jugar con los laterales abiertos por ambos lados y generar una presión constante e intensa, un impulso arrollador hacia adelante. Creo que encaja perfectamente con mis habilidades. Son herramientas que, como jugador, también aporto al juego, así que creo que es una buena opción para mí y espero poder aportar estas habilidades".

El extremo recuerda la decisión de su fichaje: "Yo estaba en el Mundial cuando se tomó la decisión sobre el traspaso. Allí estaba en una situación en la que no podía jugar en la selección española, así que en cuanto terminó la competición, lo principal de mi agenda fue llegar aquí, entrenar y conocer a mis compañeros".

Víctor Muñoz: "Tengo mucho que aportar al Liverpool"

Sobre su llegada al Liverpool, Víctor Muñoz afirmó que "necesitas tiempo para adaptarte cuando te mudas a un nuevo club y a un nuevo país, así que para mí era cuestión de que cuanto antes pudiera empezar, mejor. Tengo mucho que aportar al equipo y estoy seguro de que el equipo me va a ayudar a sacar lo mejor de mí. Esa es mi intención: proporcionar todo lo que pueda al Liverpool y ayudar a cumplir sus ambiciones".

Por último, Víctor Muñoz, que acortó sus vacaciones, aprovechó para mandarle un mensaje a los aficionados del Liverpool: "Quiero dar las gracias a todos los miembros del club hasta ahora por la bienvenida. Como he mencionado, ha sido fantástico y ha sido de mucha ayuda. Tengo muchas ganas de ver a todos los aficionados en el estadio. Espero que puedan confiar en mí para ofrecerles un fútbol muy entretenido".