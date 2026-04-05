Alineaciones probables del Alavés - Osasuna: Alineaciones para el partido de hoy de LaLiga EA Sports

Alavés y Osasuna se enfrentan en Mendizorroza en un duelo clave por la permanencia y Europa en LaLiga

El Deportivo Alavés recibirá este domingo 5 de abril al CA Osasuna en Mendizorroza a las 21:00 horas, en un encuentro de la jornada 30 de LaLiga EA Sports que enfrentará a dos equipos separados por seis puntos en la tabla.

Cambio de horario y contexto del partido

Originalmente programado para el sábado 4 de abril a las 18:30, el partido sufrió una modificación de horario anunciada por LaLiga el pasado 20 de marzo. El Alavés llega tras una remontada histórica en Balaídos frente al Celta de Vigo, donde logró un 4-3 anotando todos los goles en la segunda mitad y demostrando capacidad de reacción.

Por su parte, Osasuna aterriza tras vencer al Girona por 1-0, con Budimir como protagonista al marcar el único tanto y mantener la portería a cero, consolidando su posición décima en la tabla con 37 puntos.

Estado de los equipos y bajas

El Alavés se encuentra en zona peligrosa con 31 puntos, apenas tres por encima del descenso. Para este encuentro, Quique Sánchez Flores no podrá contar con Denis Suárez por acumulación de tarjetas ni con Facundo Garcés, sancionado por la FIFA. Carlos Benavidez será la única duda en la convocatoria. En el lateral izquierdo, Youssef y Pacheco se disputan la titularidad, mientras que en la banda izquierda la opción estará entre Rebbach o Aleñá. En la delantera, Diabaté podría relevar a Boyé debido a la fascitis plantar del argentino.

Osasuna llega con casi toda la plantilla disponible. Solo Iker Benito será baja, y queda la duda de la participación de Raúl Moro. El técnico Alessio Lisci confía en su once titular habitual, con Budimir y Víctor Muñoz de vuelta de compromisos internacionales.

Objetivos y estrategia

El Alavés buscará aprovechar la localía para dar un paso importante hacia la permanencia, mientras que Osasuna aspira a consolidar su sueño europeo con otra victoria que mantenga su impulso. Los vascos intentarán presionar desde el inicio y capitalizar cualquier desajuste defensivo de los navarros, mientras que Osasuna querrá controlar el partido y aprovechar la velocidad de sus bandas.

Con ambos conjuntos motivados y conscientes de lo que se juega, este partido promete intensidad y goles, convirtiéndose en una cita clave para las aspiraciones de permanencia y Europa.

Posibles alineaciones de Alavés y Osasuna

Deportivo Alavés: Sivera; Youssef, Parada, Tenaglia, Jonny: Aleñá, Blanco, Ibáñez, Ángel Pérez; Boyé, Toni Martínez

CA Osasuna: Herrera; Galán, Boyomo, Catena, Rosier; Oroz, Iker Muñoz, Moncayola; Víctor Muñoz, Budimir, Rubén García