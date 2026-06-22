El CTA prepara los descensos de árbitros en La Liga: un internacional español pierde la categoría

El arbitraje español cada vez está más entredicho y el CTA intenta una reestructuración que va a tener como principal perjudicado a Cuadra Fernández, que a pesar de ser internacional español no ha cumplido con el nivel esta temporada en Liga

La temporada regular tanto de La Liga EA Sports como de La Liga Hypermotion ya han llegado a su fin, con todos los ascensos y descensos definidos. Fue el Málaga el que logró el último billete para la Primera División, y con los equipos ya concretados, es el turno de hablar de los ascensos y descensos de los árbitros. Este lunes el Comité Técnico de Árbitros que preside Fran Soto hará oficial las decisiones tomadas respecto a los colegiados para la próxima temporada.

El CTA va a confirmar los ascensos y descensos de árbitros, asistentes y VAR de las máximas categorías del fútbol español, que vuelve a quedar muy señalado, también al tener en cuenta que apenas hay representación nacional en el Mundial 2026. Además, uno de los pocos internacionales de España, descenderá de La Liga en la próxima temporada.

Cuadra Fernández, árbitro internacional español, descenderá de categoría

El arbitraje internacional vuelve a quedar en entredicho por su bajo nivel y para ello el Comité Técnico de Árbitros está intentando hacer una reestructuración entre los colegiados. En este nuevo modelo está centrado en la meritocracia y premia las buenas actuaciones de los colegiados, criterios establecidos según en evaluaciones técnicas que incluyen informes, vídeos y la ayuda de la Inteligencia Artificial, como el propio CTA ha confirmado.

Tras este análisis, el CTA ha decidido que Guillermo Cuadra Fernández sea uno de los colegiados que descienda de categoría en el fútbol español, tal y cómo adelanta 'Mundo Deportivo'. Una decisión que demuestra que van a prestar mucha atención al rendimiento del árbitro durante la temporada, quitándole la división a uno de los pocos árbitros que tienen la condición de internacional con España.

Junto con Cuadra Fernández, será el andaluz José Luis Guzmán Mansilla el otro árbitro que descienda. Un caso especialmente atípico ya que baja de categoría solo un año después de haber ascendido al máximo nivel de profesionalismo.

Estos son los árbitros elegidos para subir a La Liga

El Comité Técnico de Árbitros aún tiene que anunciar de forma oficial todos los ascensos y descensos que hayan decidido, por lo que no hay dos ascensos confirmados, pero sí dos nombres que se colocan como los principales favoritos. Se trata de Carlos Muñiz Muñoz y Joan Ander González, quiénes no han tenido grandes errores en la Segunda División.

Además, se prevén varios cambios más en el CTA con la salida de algunos técnicos de la sala VOR, con la marcha de Pablo González Fuertes y de Juan Luis Pulido Santana.

El arbitraje internacional español queda expuesto en el Mundial 2026

La calidad y credibilidad del arbitraje español es bastante floja a nivel internacional. La FIFA sólo ha escogido a cuatro árbitros españoles para pitar en el Mundial 2026, el torneo de países más prestigioso. Sólo hay un colegiado de campo, Alejandro Hernández Hernández, mientras que escogieron otros dos para asistentes, Diego Sánchez y José Enrique Naranjo, y un último español como árbitro de VAR, Carlos del Cerro Grande. Una escasa convocatoria, que junto con el descenso de un colegiado internacional, vuelve a poner en entredicho el arbitraje español.