Las novedades del CTA: un nuevo 'Tiempo de Revisión' y un manual para aclarar jugadas polémicas

El Comité Técnico de Árbitros usará la IA para seleccionar las jugadas más controvertidas en su espacio semanal, al mismo tiempo que pone a disposición de todos CARD, un manual para explicar las decisiones arbitrales

La temporada de LaLiga que está a punto de comenzar volverá a tener 'Tiempo de Revisión', ese vídeo semanal del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en el que asumen los errores de la jornada o bien recalcan los aciertos de sus colegiados en las jugadas más polémicas, pero habrá novedades.

Así lo ha anunciado el CTA en un comunicado donde ya no será un comité de exjugadores y entrenadores los que elegirán las jugadas a explicar por los árbitros sino que ahora será la Inteligencia Artificial quien lo haga.

"Las jugadas que formarán parte de cada entrega serán seleccionadas por LaLiga mediante un sistema de inteligencia artificial que identifica las acciones más relevantes de cada jornada", informa el CTA en su comunicado. "Sobre esa selección, el CTA realizará el correspondiente análisis técnico, incorporando así un procedimiento innovador que añade objetividad, trazabilidad y transparencia al proceso de elaboración de 'Tiempo de Revisión'", añade el escrito, aunque "de manera excepcional", el propio CTA "podrá incorporar alguna acción adicional de especial interés didáctico o formativo que no hubiera sido seleccionada por la inteligencia artificial".

Esta es la gran novedad, pero habrá varias otras, tal y como explica el CTA: "A las puertas del inicio de la temporada 2026/27, el CTA presenta una evolución de este proyecto con un formato renovado, más visual, dinámico y atractivo. Las explicaciones técnicas se apoyarán ahora en nuevos grafismos y recursos audiovisuales que permitirán una comunicación más directa, ágil y moderna, facilitando la comprensión de las decisiones arbitrales".

El primer programa tardará en llegar

Eso sí, avisan desde el Comité Técnico de Árbitros que el programa de la primera jornada se hará de rogar. "La primera entrega de esta nueva etapa de Tiempo de Revisión se emitirá en la semana posterior a la disputa de la segunda jornada del campeonato. Esta decisión obedece a que varios encuentros correspondientes a la primera jornada se celebrarán de manera espaciada y fuera del fin de semana habitual, por lo que resulta conveniente esperar a la conclusión de los dos primeros fines de semana para ofrecer un primer análisis más completo y representativo del inicio de la competición", explica.

Por último, el comité de árbitros recalca que pese a todas estas novedades, "la iniciativa mantiene intacta su esencia: acercar el arbitraje a clubes, jugadores, entrenadores y aficionados, contribuyendo a una mejor comprensión de las Reglas de Juego y de la toma de decisiones arbitrales. Todo ello bajo los principios de transparencia, pedagogía e innovación que inspiran cada acción emprendida por el CTA".

CARD, un manual para unificar y explicar los criterios arbitrales

Además de las novedades de 'Tiempo de Revisión', el Comité Técnico de Árbitros ha presentado CARD, un manual digital de criterios arbitrales, reglas y directrices que reúne, con ejemplos en vídeo, las principales situaciones de juego y la interpretación que establece el reglamento con el objetivo de facilitar la comprensión de las decisiones arbitrales.

La herramienta, disponible en formato digital, pretende servir de referencia para clubes, jugadores, entrenadores, medios de comunicación y aficionados, además de como instrumento de consulta interna para árbitros y asistentes, con el propósito de unificar criterios y reforzar la coherencia en la toma de decisiones.

CARD incorpora también las novedades reglamentarias para la próxima temporada y permite consultar información sobre los árbitros profesionales del fútbol español. El manual aborda situaciones que habitualmente generan debate, como las manos, las entradas susceptibles de tarjeta roja por juego brusco grave o la aplicación de los distintos protocolos durante un encuentro.

"Acercar los criterios arbitrales a jugadores, entrenadores, clubes, medios de comunicación y aficionados contribuye a generar una mayor comprensión, confianza y respeto hacia una labor esencial para nuestro deporte", señala Rafael Louzán, presidente de la RFEF, en su texto incluido en el manual.

Por su parte, el presidente del CTA, Fran Soto, destaca que la iniciativa pretende ofrecer "un mayor nivel de transparencia sobre la labor arbitral y sobre los criterios técnicos que orientan nuestras decisiones". "Su publicación supone un ejercicio de apertura poco habitual en el panorama arbitral internacional y representa una apuesta decidida por compartir conocimiento, explicar nuestros fundamentos y acercar el arbitraje a quienes viven y sienten el fútbol cada fin de semana", afirma Soto.