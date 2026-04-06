Los datos que dejó el Alavés - Osasuna con nombres claves como los de Toni Martínez, Budimir y Valentin Rosier

El conjunto de Quique Sánchez Flores consiguió un punto del encuentro ante los de Alessio Lisci gracias al tanto de Lucas Boyé de penalti en el descuento de la segunda parte. Por ello, el equipo babazorro se quedó decimoquinto con 32 puntos y los navarros novenos con 38 en la clasificación de Primera División

El Alavés empató en la visita de Osasuna a Mendizorroza, en el choque correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Los de Quique Sánchez Flores lograrón un punto ante los de Alessio Lisci en un partido en el que vieron puerta Toni Martínez y Lucas Boyé, por un lado, y Valentin Rosier y Budimir, por otro.

El 2-2 final en el marcador dejó al Alavés en la decimoquinta posición de la clasificación de Primera División con 32 puntos , a tres del descenso. Por su parte, Osasuna acabará la jornada 30 en la novena posición con 38 puntos, a siete de distancia con el Celta de Vigo, que marca los puestos de Europa, actualmente en Conference League.

Lucas Boyé y Toni Martínez, las buenas noticias del Alavés de Quique Sánchez Flores

Toni Martínez puso el empate en el marcador poco antes de acabar la primera parte. El delantero del Alavés suma un nuevo tanto y ya son ocho en esta Liga EA Sports. Por otro lado, Lucas Boyé, que firmó el 2-2 final desde el punto de penalti, llegó a los diez goles esta temporada en el campeonato doméstico, alcanzando entre ambos futbolistas los 18 en la presente campaña.

Además, Guevara, que entró en el minuto 73, llegó a los 100 partidos oficiales con el Alavés, siendo 90 en LaLiga y diez en Copa del Rey. Otro de los datos que dejó el encuentro de ayer en Mendizorroza tiene a Quique Sánchez Flores como protagonista, ya que ha alcanzado los 12 choques sin caer derrotado ante Osasuna.

El peor registró lo tuvo Sivera, ya que ha recibido 24 goles de 24 lanzamientos de penalti, tras el de Budimir del 1-2 momentáneo en el marcador, tal y como ha informado el periodista Pedro Martín.

Budimir sigue haciendo historia y Valentin Rosier se estrena esta temporada con Osasuna

Budimir sigue ampliando su cifra goleadora con Osasuna. Con el tanto de penalti ante el Alavés, ya son 15 los que ha logrado esta temporada en LaLiga, tan solo por detrás de Muriqi, con 19 y Mbappé, con 23. Sin embargo, el delantero de Croacia es el máximo anotador en la segunda vuelta del campeonato doméstico, con 9, por delante del internacional con Kosovo, Oyarzabal y Lamine Yamal.

Valentin Rosier se estrenó de cara a puerta con Osasuna, logrando su primer tanto en 24 partidos con los de Alessio Lisci. Además, Rubén García, que disputó 77 minutos en Mendizorroza, ha alcanzado los 226 encuentros con la camiseta del equipo navarro, entrando en los diez jugadores con la cifra más alta en el cuadro de Pamplona, como ha informado también la fuente en X, Pedro Martín.

El calendario que tiene por delante Alavés y Osasuna en LaLiga EA Sports

Por un lado, el Alavés afronta ocho 'finales' para lograr la permanencia en Primera División. Para ello, los de Quique Sánchez Flores deberán conseguir los puntos necesarios en las próximas y últimas jornadas de LaLiga EA Sports. En este caso, el equipo babazorro se tendrá que enfrentar este sábado a la Real Sociedad en Anoeta, visitar al Real Madrid en el Bernabéu y recibir al Mallorca en Mendizorroza.

En el mes de mayo, el club vasco se verá las caras con el Athletic Club, Alavés, Barcelona, Oviedo y Rayo Vallecano, con el que pondrán punto y final a esta temporada.

Por otro lado, Osasuna tendrá que recibir este domingo al Real Betis en El Sadar, visitar al Athletic Club en San Mamés y volver a jugar en casa, ante el Sevilla. De esta manera, los de Alessio Lisci afrontarán el último mes de competición enfrentándose al Barcelona, Levante, Atlético de Madrid, Espanyol y Getafe.