La lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 21 de LaLiga EA Sports

El luto por los accidentes ferroviarios, el enfado de Antony, la tijera de Lamine Yamal o el penalti con el que ganó el Valencia, protagonistas de la jornada

Casi terminada la jornada 21 en LaLiga EA Sports, aún pendientes del partido de este lunes entre el Elche y el Sevilla FC, sacamos la lupa de ESTADIO Deportivo para analizar los detalles más destacados del fin de semana en la máxima competición del fútbol español.

El luto por las víctimas en el accidente ferroviario de Adamuz

Semana fatídica en nuestro país con dos accidentes ferroviarios. El primero, el más grave, en Adamuz (Córdoba), y el segundo en Gelida (Barcelona). El fútbol español rindió un sentido minuto de silencio antes del comienzo de todos los partidos en memoria de las víctimas. Además, se vieron gestos individualizados de cada club, como la dedicatoria de Matías Almeyda en sala de prensa con el nombre en la camiseta del socio sevillista fallecido o el brazalete negro del Betis con el nombre de Adamuz.

El penalti de Mestalla

Duelo importante, para uno por la permanencia y para otro por sus aspiraciones europeas. El Espanyol, tras empatar en dos ocasiones el encuentro ante el Valencia, lo acabó perdiendo por un penalti extraño en el minuto 93 que hizo perder la paciencia al técnico Manolo González. "Yo no sé para qué sirve el VAR. Sólo hay un estamento del fútbol en el que pase lo que pase, no pasa nada. A nosotros si hacemos mal las cosas, nos echan", denunció.

El árbitro Hernández Hernández señaló en una de las últimas acciones del encuentro la pena máxima que convirtió Ramazani para dar aire en la pelea a un Valencia que estaba necesitado de vencer delante de su afición en Mestalla.

La tijera de Lamine Yamal

La joven estrella del Barcelona aumenta su aportación goleadora en el inicio de 2026, siendo decisivo con sus goles y asistencias. Ante el Real Oviedo, que tuvo grandes errores defensivos, el atacante catalán hizo una tijera muy estética para anotar con la zurda uno de los tres goles del Barça.

Panenka de Mbappé

El Real Madrid superó al Villarreal en la salida más dura de su segunda vuelta junto al Camp Nou. Los de Arbeloa disiparon dudas gracias a Kylian Mbappé, que transformó un penalti a lo panenka, lo que se convirtió en un mensaje de apoyo a Brahim, quien falló un lanzamiento similar días atrás en la final de la Copa África.

El enfado de Antony

El Real Betis perdió ante el Alavés y una de las imágenes del partido la dejó Antony, que se marchó muy enfadado del terreno de juego cuando fue sustituido en el minuto 60. Visiblemente molesto, soltó alguna patada a las botellas de agua que estaban en el área técnica y lanzó varias prendas de ropa.