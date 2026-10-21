Marta Huerta de Aza, árbitro internacional, rompe su silencio sobre los errores arbitrales: "Somos demasiado autocríticos"

En plena polémica por las actuaciones arbitrales, la colegiada ha dejado una reflexión sobre los errores y la importancia de desconectar al llegar a casa: "Cuando la maleta llega a mi casa, el arbitraje se acabó, paso página"

La polémica arbitral sigue ocupando buena parte de la actualidad futbolística. Las decisiones de los colegiados, sus errores y las críticas que reciben se han convertido en protagonistas habituales del debate, hasta el punto de dejar en un segundo plano lo que sucede sobre el césped. En ese contexto, el I Congreso Nacional de Arbitraje Deportivo, celebrado en la sede del Comité Olímpico Español (COE), está dejando reflexiones sobre una profesión que también exige aprender a gestionar la presión.

Este martes, Alejandro Hernández Hernández hablaba de la importancia de "resetear" y de relativizar los errores para seguir avanzando en el arbitraje. Una idea en la que también ha incidido Marta Huerta de Aza, árbitro internacional española, que ha explicado cómo consigue separar su trabajo de su vida personal y evitar que las decisiones tomadas durante un partido sigan condicionando su día a día.

"Mi pasión se ha convertido en mi trabajo y no voy a permitir que mi trabajo influya en mi vida personal. Cuando la maleta llega a mi casa, el arbitraje se acabó; paso página. El partido está ahí; los errores y los aciertos se han analizado. Somos demasiado autocríticos con nosotros mismos", señaló Huerta de Aza.

La colegiada considera que seguir castigándose por una equivocación no hace justicia al conjunto de su actuación ni al trabajo de quienes la acompañan. El arbitraje obliga a tomar numerosas decisiones en poco tiempo, bajo la mirada de miles de aficionados y con el análisis posterior de cada jugada. Por eso, entiende que hay que aprender a distinguir entre la autocrítica necesaria y las opiniones externas que no siempre se pueden controlar. "Sería injusto conmigo y con el trabajo de toda la gente que hay detrás de mí, el seguir machacándome cuando llego a casa por errores que no dan valor a toda la actuación que hemos hecho en todo el partido. Los errores los relativizo mucho. La clave es poner en una balanza qué cosas te tienen que afectar y qué cosas vienen porque estamos en un país libre y cada uno puede opinar lo que quiera", explicó.

Un camino con obstáculos hasta la élite

Marta Huerta de Aza también repasó su trayectoria y las dificultades que ha tenido que superar hasta llegar al fútbol profesional. "El camino es como en la vida diaria; hay piedras y puedes pararte o saltarlas y continuar. Decidí que iba a ir saltando todas, y además supe rodearme de personas en nuestro colectivo que se acercan a ti para ayudarte y para hacerte mejor persona y mejor árbitra, para poder ir avanzando hasta llegar al fútbol profesional", contó.