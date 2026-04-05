Valencia - Celta de Vigo: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 30 de LaLiga

Mestalla acoge un duelo directo por Europa perteneciente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports, con un Valencia al alza que quiere engancharse a la pelea y un Celta que defiende su posición en puestos continentales

El Valencia CF y el RC Celta de Vigo se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la jornada 30 de LaLiga EA Sports, con mucho más que tres puntos en juego. Los de Mestalla buscan recortar distancias con la zona europea, mientras que el conjunto gallego llega con el objetivo de consolidarse en esas posiciones que ahora mismo marcan la Conference League.

La diferencia entre ambos es mínima en términos clasificatorios, lo que convierte el encuentro en una auténtica final anticipada por Europa. Además, el contexto competitivo añade aún más interés, con un Valencia en clara línea ascendente y un Celta que combina dudas recientes con un rendimiento no muy fiable lejos de casa.

Valencia CF: crecimiento en el momento clave y ambición europea

El conjunto dirigido por Carlos Corberán llega a esta jornada en uno de sus mejores momentos de la temporada. El Valencia ha reaccionado en el tramo más exigente del calendario, firmando varias victorias en las últimas semanas que le han permitido mirar de cerca a los puestos europeos.

El conjunto che ha encontrado equilibrio y pegada, algo que se ha reflejado en resultados importantes como su último triunfo a domicilio. Ahora, el reto pasa por confirmar esa mejoría en Mestalla, donde el empuje de su afición puede ser determinante en un duelo tan directo. Una victoria no solo recortaría distancias, sino que metería de lleno al Valencia en la pelea por Europa, cambiando por completo su perspectiva en este tramo final del campeonato.

RC Celta: defender Europa con la fortaleza a domicilio

El conjunto vigués encara este partido desde una posición privilegiada en la tabla, ocupando puestos europeos, pero también con la necesidad de reaccionar tras su último tropiezo que dejó dudas. Aun así, su rendimiento global le permite depender de sí mismo para mantenerse en esa zona.

Uno de los grandes argumentos del Celta esta temporada está siendo su solidez como visitante, donde ha firmado actuaciones muy competitivas y ha sumado puntos clave. Esa capacidad fuera de casa será fundamental en un escenario exigente como Mestalla. Además, el equipo gallego sabe que puntuar en este tipo de duelos directos puede marcar la , especialmente ante un rival que viene recortando distancias.

El historial entre ambos refleja la igualdad del enfrentamiento a lo largo de los años, aunque en los últimos precedentes recientes el Celta ha sabido competir bien ante el Valencia, algo que buscará repetir en este nuevo capítulo.

Valencia Finalizado 2 - 3 Celta Guido Rodríguez 12' , 93' Ilaix Moriba 56' Fer López 60' W. Swedberg 81'

Valencia CF - RC Celta: fecha y horario del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports entre el Valencia CF y el RC Celta de Vigo, que se disputará en el Estadio de Mestalla, está programado para el domingo 5 de abril de 2026, con inicio previsto a las 16:15 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 30 de LaLiga entre Valencia CF y RC Celta?

El Valencia CF - RC Celta de la jornada 30 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de DAZN LaLiga (M55 O113), LaLiga TV Bar y DAZN LaLiga 2 (M58 O114), canales que cuentan con los derechos de retransmisión del campeonato. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Valencia CF - RC Celta, encuentro de la jornada 30 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Valencia CF - RC Celta de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped de Mestalla. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.