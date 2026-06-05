La Prórroga de Estadio Deportivo Especial Mundial 1x02: España empata ante Irak antes de viajar al Mundial

Programa número dos de la edición especial de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' para el Mundial de 2026, patrocinado por Spagnolo; esta vez presentado por José Luis Penella, y en esta ocasión con Alejandro Sáez y Fernando Ruiz como invitados. Analizaremos la última prueba de la selección española antes de viajar al mundial, el momento de Ferrán Torres y el debate de la porteria.

Este programa es el número 134, siendo el segundo de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Campeonato en el que la selección española parte como una de las favoritas. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.