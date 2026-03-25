El Racing de Santander, entre el lamento por el Albacete y la complicada situación ante el Real Zaragoza

Sangalli habló este miércoles sobre la situación del cuadro cántabro tras perder con estrépito ante los manchegos

El Racing de Santander se llevó el pasado fin de semana un palo importante ante el Albacete cuando cayó derrotado por 0-4 en El Sardinero. El Racing de Santander vio además como sus dos perseguidores en la tabla, Deportivo de La Coruña y Almería, vencían sus respectivos encuentros ante Huesca y Real Zaragoza. Andaluces y maños está ahora a cuatro puntos y aunque en la 32 los de José Alberto vuelven a pinchar, liderazgo seguirá siendo suyo aunque podría estar más ajustado. Para hablar de la derrota ante el Albacete y del próximo partido ante el Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio, este miércoles se sentó ante los micrófonos Sangalli.

Sangalli da la cara en un dolido Racing de Santander

Sangalli analizó en primer lugar la derrota ante el Albacete con los manchegos adelantándose muy pronto y con la posterior expulsión en el Racing que provocó que se le pusiese más de cara aún a los de Alberto González: "Un partido que se le pone de cara a ellos por su buen hacer y con la expulsión se nos complica mucho. Creo que en el once para once habríamos sido capaces de hacer frente al rival y llevarnos la victoria. Nuestro mal inicio nos condenó por completo".

Sangalli comentó que el vestuario del Racing de Santander está enfocado en corregir los errores ante el Albacete: "Cuando hay un resultado adverso debido a que no hicimos bien las cosas hay que corregir los errores y es en lo que puntualizamos. Hay que apretar, corregir, estamos en una buena posición, pero sabemos que esto va a ser muy complicado de aquí al final. Quedan once partidos, la semana que viene jugamos tres y no tenemos tiempo para lamentaciones, estamos mentalizados para el domingo".

Un Racing de Santander con bajas para visitar al Real Zaragoza

El Racing de Santander es el equipo que tendrá más bajas por el parón internacional y a estas hay que sumarle las de lesionados y sancionados. Sangalli no duda de la capacidad del cuadro cántabro y apuesta por afrontar el calendario con lo que hay: "Hemos perdido a jugadores importantes, pero tenemos una plantilla muy amplia y la confianza en el grupo es máxima. El nivel es muy alto y tenemos la mentalidad de hacer frente a lo que viene con plenas garantías".

Sobre el Zaragoza, Sangalli reconoció el cambio a mejor desde la llegada de David Navarro: "El Zaragoza ha tenido cierta mejoría con el nuevo entrenador. Va a ser un partido muy disputado y tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer nosotros, corregir lo de esta semana y mantener las sensaciones habituales".

El Racing de Santander de José Alberto cree en su sistema

El delantero de los cántabros habló del sistema del Racing y cómo este no ha cambiado demasiado: "El equipo a nivel de sistema ha sido siempre parecido, aunque con matices, pero el equipo dispone de diferentes sistemas y jugadores. El estilo siempre es constante, es nuestra seña de identidad y seguirá siendo el mismo".

Por último quiso mostrarse agradecido por el empuje de la gente a pesar del resultado claramente adverso: "Lo que vivimos aquí como jugadores es muy difícil de verlo en otros lugares. Le agradecemos a la gente que siguiese dándolo todo pese al resultado. Va a ser complicado porque nadie sube sin sufrir y les animamos a que sigan apoyándonos en el camino".