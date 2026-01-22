Íñigo Pérez recupera al campeón Pathé Ciss y ya cuenta con Akhomach

El conjunto madrileño se enfrenta a Osasuna este sábado y el técnico podrá ya contar con el centrocampista senegalés y también con el último refuerzo invernal

El Rayo Vallecano sigue preparando el choque de la próxima jornada frente a Osasuna y lo hizo con dos novedades tras la incorporación del centrocampista senegalés Pathé Ciss, reciente campeón de la Copa África, y el extremo marroquí Ilias Akhomach, que se ha incorporado en este mercado de invierno cedido por el Villarreal.

Akhomach, internacional en 13 ocasiones con Marruecos, busca en el equipo madrileño el protagonismo que esta temporada no estaba teniendo en el Villarreal, con el que apenas ha contabilizado quince partidos oficiales, solo tres de titular, y 361 minutos de juego.

Su debut podría llegar en sólo dos días, en el partido frente a Osasuna, para el que también está disponible Pathé Ciss, que regresa a Vallecas tras celebrar con Senegal el triunfo en la Copa África, en la que ha jugado cinco partidos pero ninguno como titular.

Los dos jugadores tuvieron un efusivo recibimiento por parte de sus compañeros, centrados en el partido frente a Osasuna, clave para dar un salto en la clasificación. Para ese encuentro también estará disponible el delantero Sergio Camello, ausente la pasada jornada por unas molestias.

Akhomach apunta a debutar este sábado

El Villarreal anunciaba ayer la renovación del futbolista hispano-marroquí Ilias Akhomach y su cesión al Rayo Vallecano para lo que resta de esta temporada. El club castellonense renovó al futbolista por una temporada más, por lo que su contrato finalizará el 30 de junio de 2028. Tras la renovación, se acordaba su cesión al Rayo Vallecano, club en el que jugará lo que resta de temporada.

La intención del futbolista, que ha regresado esta semana de la Copa de África, era la de buscar minutos de cara a esta recta final de temporada tras no haber tenido muchas opciones en la primera parte. Akhomach regresó esta temporada tras una larga lesión de rodilla que le impidió jugar durante más de siete meses.

Por ello, necesitaba minutos de cara al Mundial y para conseguir una buena recuperación, y todo apunta a que tendrá sus primeros minutos este mismo sábado frente a Osasuna en Vallecas. El jugador finalizaba contrato la próxima temporada, por lo que el Villarreal necesitaba ampliar dicho contrato para poder tramitar una cesión.

Lisci, pendiente de Torró y Rubén García

Por su parte, Osasuna se ha entrenado con Rubén García y Lucas Torró a menor ritmo a dos días de visitar al Rayo Vallecano, con la primera victoria del curso a domicilio en juego. Ambos futbolistas se han ejercitado con menor volumen de trabajo para compensar cargas, ya que se trata de dos de los jugadores que más minutos acumulan.

La sesión de hoy ha estado dividida en dos partes, como es habitual a dos días de disputar un encuentro. Primero, el equipo ha realizado ejercicios de balón parado a puerta cerrada, y posteriormente ha realizado fútbol-tenis a puerta abierta.Iker Benito sigue trabajando en el proceso de recuperación de la lesión de su rodilla. El resto de la plantilla, salvo Catena por sanción, está disponible para un duelo que puede asentar a los navarros en la parte media de la tabla, sacando más distancia respecto a la zona de descenso.