Arbeloa, con una novedad en su convocatoria para medirse al Benfica y vuelve a tirar de la cantera

El técnico salmantino ha vuelto a incluir a dos canteranos en su lista para afrontar el último partido de la fase de liga de la Champions League, donde todavía no tiene asegurada la clasificación dentro del top-8

Segunda convocatoria europea para Álvaro Arbeloa y el técnico salmantino podrá volver a contar con Aurélien Tchouaméni en su lista para cerrar la fase de liga de la Liga de Campeones en Lisboa ante el Benfica. La presencia del francés es la única novedad de una citación en la que aún no ha podido incluir a los defensas Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger.

El francés Tchouaméni regresa tras cumplir sanción ante el Villarreal en LaLiga y refuerza a un Real Madrid que sigue sufriendo las bajas de Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy. Pese a que Trent y Rüdiger ya realizan trabajo de campo en los últimos días, su regreso a la competición no será antes del domingo ante el Rayo Vallecano en LaLiga.

Brahim Díaz, tras volver a tener unos minutos en la competición doméstica tras la disputa de la Copa África con Marruecos, regresa en la Liga de Campeones a una lista en la que se mantienen los canteranos Diego Aguado y Jorge Cestero.

La convocatoria del Real Madrid para medirse al Benfica en la Liga de Campones la integran:

- Porteros: Courtois, Andriy Lunin y Fran González.

- Defensas: Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García, ÁLvaro Carreras y Diego Aguado.

- Centrocampistas: Tchouméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Jorge Cestero.

- Delanteros: Rodrygo, Vinícius, Mastantuono, Brahim, Gonzalo y Mbappé.

El Real Madrid tiene que vigilar a Bellingham

Y aunque todavía no tiene la clasificación asegurada dentro del top-8, el Real Madrid deberá mirar de reojo al futuro si las cosas se ponen bien, porque tiene a un jugador en peligro de ser sancionado. Para esta última jornada, hasta un total de catorce jugadores se la perderán por acumulación de tarjetas o expulsión, mientras que 71 están apercibidos de sanción.

Rodri Hernández (Manchester City), Kim Minjae (Bayern Múnich), Daniel Svenson (Borussia Dortmund), Frenkie de Jong (Barcelona), Mikel Merino y Declan Rice (Arsenal), Santiago Mouriño (Villarreal), Yarek Gasiorowski (PSV), Benjamin Pavard (Marsella), Thomas Delaney (Copenhague), Metehan Baltaci (Galatasaray), Promise David (Union Saint-Gilloise), Mikel Jaureguizar (Athletic) e Ivan Sunjic (Pafos) serán los que se perderán este último encuentro por cuestiones disciplinarias.

En cuanto a los apercibidos, el Real Madrid tiene al inglés Jude Bellingham, el Barcelona a Marc Casadó, Fermín López y Gerard Martín, el Atlético de Madrid a Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Giuliano Simeone y al técnico Diego Pablo Simeone, y el Villarreal a Renato Veiga, Alfonso Pedraza y al entrenador Marcelino García Toral (entrenador).