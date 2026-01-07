El Bayern busca atar a Lennart Karl tras su acercamiento al Real Madrid

El joven talento del Bayern Múnich de solo 17 años, Lennart Karl, ha reconocido públicamente que su gran sueño es vestir de blanco algún día, unas palabras que han activado al club bávaro para blindarlo, pero que sitúan al Real Madrid como referencia clara en el imaginario del futbolista

El nombre de Lennart Karl ha empezado a circular con fuerza en clave Real Madrid. No por movimientos oficiales ni contactos, sino por una confesión tan directa como reveladora. El joven atacante del Bayern Múnich, una de las mayores perlas del fútbol alemán con apenas 17 años, reconoció recientemente que su club soñado es el Real Madrid, una afirmación que no ha pasado desapercibida ni en Alemania ni entre la cúpula madridista.

Las palabras resonaron como un eco incómodo en Múnich. “El Bayern es un club muy, muy grande. Es un sueño jugar aquí. Pero algún día definitivamente quiero fichar por el Real Madrid. Ese es el club de mis sueños”, afirmó Karl. Bastó eso para que se encendieran las alarmas entre parte de la afición y para que el club reaccionara con rapidez, aunque sin dramatismos.

Disculpas internas y mensaje de calma

Desde el Bayern se han encargado de rebajar la tensión. El propio jugador pidió disculpas a los dirigentes y explicó que no pretendía generar ningún conflicto ni abrir la puerta a una salida inmediata. Así lo confirmó el director deportivo, Max Eberl, que salió públicamente a defender a su futbolista. “Vino a nosotros y nos dijo que un traspaso al Real Madrid no está en absoluto sobre la mesa y que está muy agradecido al Bayern”, aseguró.

Eberl insistió en que se trata de un chico de 17 años que se expresó con naturalidad y sin malicia. “Puede cometer errores, es normal. Vivimos en estos tiempos y no nos molesta que diga que hay otros grandes clubes”, añadió, descartando cualquier tipo de sanción disciplinaria o económica. En el club entienden que Karl ha sido víctima de su propia explosión mediática tras su irrupción en Bundesliga y Champions League.

Renovación automática y mejora salarial

Más allá del discurso público, el Bayern ha decidido curarse en salud. El contrato de Lennart Karl, que expiraba inicialmente en 2028, se ampliará de forma automática hasta 2029 cuando el futbolista cumpla la mayoría de edad el próximo mes de febrero. Esa extensión llevará aparejada una mejora salarial notable: según informa Sport Bild, pasará a percibir entre uno y dos millones de euros anuales, cuando hasta ahora no alcanzaba el millón.

Pero la hoja de ruta no termina ahí. En los despachos del Allianz Arena ya se trabaja con un escenario aún más ambicioso: una renovación hasta 2031 que elevaría su salario hasta cifras cercanas a los siete millones de euros por temporada. Un blindaje en toda regla para una de las grandes joyas de la cantera bávara.

Una estrella en continuo crecimiento

Mientras su futuro se negocia, Karl sigue respondiendo donde mejor sabe: en el campo. Esta semana fue protagonista en el amistoso ante el RB Salzburg, en el que el Bayern se impuso por un contundente 0-5, donde el joven delantero firmó un doblete y volvió a acaparar miradas.

Lothar Matthäus, leyenda del fútbol alemán, salió en su defensa: “Fijarse metas no es arrogancia. Me parece honesto”. En Múnich lo tienen claro: Lennart Karl ya no es una promesa desconocida. Es un talento al que quieren cuidar, proteger y retener. Aunque el ruido externo haya sido inevitable, en el Bayern confían en que el episodio sirva como aprendizaje y refuerce el vínculo entre el club y una de sus perlas más valiosas.