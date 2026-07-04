Camavinga aprieta antes de empezar la pretemporada

El francés, a través de sus redes sociales, muestra el trabajo que hace en sus vacaciones, tanto el gimnasio como en el campo con la pelota

Eduardo Camavinga, futbolista del Real Madrid, quiere que su próxima temporada sea distinta a la que vivió el pasado curso llena de sinsabores. Tanto es así que el francés aprovecha sus vacaciones para ir adquiriendo la mejor forma posible antes de que la pretemporada con el equipo madridista arranque el próximo 13 de julio para todos los que no fueron al Mundial.

Ha sido el propio Camavinga el que en sus redes sociales ha colgado varias fotografías del trabajo físico que viene realizando estos días por cuenta propia. Imágenes en las que se le puede ver entrenándose en el gimnasio con ejercicios de fuerza o de movilidad, pero también sobre el terreno de juego en un campo con balón. Todo para alcanzar el mejor nivel en el arranque de la pretemporada.

Una dura temporada pasada para Camavinga: la expulsión ante el Bayern o quedarse sin Mundial

El pasado curso no fue el mejor para Camavinga. Ya con el Real Madrid vivió un año sin títulos en lo colectivo en el que tuvo como entrenadores primero a Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Ahora llega Jose Mourinho y quiere convencerle. Tampoco a nivel personal fue su mejor año, con algún capítulo que le pesó como la expulsión en la Champions League contra el Bayern de Múnich.

Para completar su discreta temporada, Camavinga se quedó fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El centrocampista no fue incluido en la lista de 26 diseñada por Didier Deschamps con la que Francia aspira a ganar la Copa del Mundo. Un varapalo para el madridista, consecuencia de su floja campaña.

Camavinga aparece como uno de los candidatos a poder salir del Real Madrid este verano

Por todo eso, Camavinga quiere que su temporada sea distinta y pretende ganarse la confianza de Mourinho desde el primer momento. Claro que el nombre del francés también aparece en algunas quinielas como candidato a salir del Real Madrid este verano. La entidad blanca piensa en una gran venta en este mercado y Camavinga, pese a que no hizo su mejor año el curso pasado, sigue siendo un futbolista con cartel que interesa a importantes clubes europeos.

La salida de Camavinga del Real Madrid no sería a cualquier precio. En el club madridista se confía en las cualidades del francés, aunque si aparece un equipo con una oferta convincente podría salir. Distintos medios apuntan a que el francés no saldría por una cantidad menor a lose 60 millones de euros.

El caso es que Camavinga mientras tanto se prepara para la pretemporada. Un inicio del trabajo colectivo al que llegará con entrenamientos previos. Todo para alcanzar el mejor estado posible para la pretemporada que se iniciará el próximo 13 de julio. Además el francés, en esa competencia con los compañeros, parte con la ventaja es que muchos de ellos se unirán el equipo en fechas muchos más avanzadas, después de que disfruten de las al menos tres semanas de vacaciones obligatorias que la normativa exige para todos los futbolistas.