Deschamps, opción que irrumpe para el banquillo del Real Madrid

El seleccionador de Francia es uno de los candidatos en la lista de la entidad merengue de cara a la próxima temporada, ante las dudas que puedan existir con Arbeloa en el medio - largo plazo en el banquillo del club. Ante este contexto, el técnico de Bayona cuenta con tres factores que podrían reforzar su llegada: la experiencia en Europa, su relación con Mbappé y su personalidad en el vestuario

Arbeloa no está teniendo unos meses sencillo en su primera experiencia en el banquillo del Real Madrid. La eliminación en Copa del Rey y los diferentes tropiezos en LaLiga, además de la dificultad de la remontada ante el Bayern de Múnich, ponen al salmantino con dudas reales de cara a la próxima temporada.

Por ello, desde la dirección deportiva del Real Madrid manejan diferentes nombres para hacerse cargo del equipo en la campaña 2026/2027. Uno de ellos es Didier Deschamps, seleccionador de Francia, tal y como ha informado RMC Sport. El técnico apunta a dejar cargo para que lo ocupe Zinedine Zidane. De esta manera, podría cambiar a un club en el siguiente mercado de fichajes.

La relación con los franceses en el Real Madrid, clave

Didier Deschamps, en el caso de que finalmente llegue al Real Madrid, se reencontraría con jugadores que conoce de sobra por su paso por la selección, como son Ferland Mendy, Tchouameni, Camavinga y Mbappé. El tercero, sobre todo, podría tener las puertas abiertas a una salidas tras las últimas informaciones, algo que podría dar un giro bruso en el caso de que llegue el actual técnico de Francia.

Además, Tchouameni, que se encuentra en un gran estado de forma, asumiría galones y podría dar un paso más en el Real Madrid, al igual que un Mbappé que ha recibido críticas por su rendimiento a lo largo de la temporada. En el caso de Ferland Mendy, el lateral tiene contrato hasta 2027 y su futuro es una incógnita, dados los constantes problemas musculares que sufre. Sin embargo, hasta el próximo año no se abriría, a priori, una posible salida del club.

El Real Madrid, atento a la experiencia de Deschamps en Europa

Tal y como ha mencionado el medio anteriormente citado, uno de los motivos que refuerzan la llegada de Deschamps al Real Madrid es su trayectoria en Europa. El actual seleccionador de Francia fue campeón de la Ligue 1 con el Marsella en 2010, además de alcanzar la final de la Champions con el Mónaco en 2004.

Por otro lado, el técnico de Bayona logró ganar el Mundial de 2018 y ser finalista de la edición de 2022, cayendo derrotado en un partido épico contra Argentina. Además, la misma fuente ha destacado que Deschamps habla a la perfección el español, algo que ayudaría a la adaptación en el vestuario. Por ello, a sus 57 años, puede ser una opción real de aquí a los próxios meses, sabiendo que la llegada de Zidane a Francia parece un hecho.

Deschamps, con el objetivo de poner el broche de oro con Francia

Deschamps, mientras tanto, pone el foco en el próximo Mundial de 2026, al que cada vez le queda menos para dar comienzo. Tras ganar los dos amistosos en el último parón de selecciones, frente a Brasil y Colombia, Francia cuenta las horas para una nueva cita dónde se verá las caras, en fase de grupos, con Senegal, Irak y Noruega.

No obstante, el futuro de Deschamps y sus opciones de poder aterrizar en Madrid dependerán de lo que pase con Arbeloa. El técnico, en su presentación con el club blanco, no quiso dar detalles de su contrato, pero podría dejar el cargo a final de temporada y emprender una nueva aventura, o bien volver al Castilla. En cualquier caso, el objetivo pasa por derrotar al Bayern de Múnich y poder conseguir una UEFA Champions League que despeje dudas en la entidad.