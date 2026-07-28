Dumfries lanza un mensaje al Real Madrid en su primer día a las órdenes de Mourinho

El defensa, ex del Inter, habló para los medios oficiales del club y confesó que el hecho de tener que aprender español es todo un reto que será "divertido"

El Real Madrid de Mourinho ha tenido este martes el estreno de uno de sus últimos fichajes como es el defensa Dumfries. El jugador de 30 años llega al Real Madrid después de un pago de 20 millones de Euros y tras pasar las últimas cinco temporadas en el Inter. Dumfries se ha incorporado a la disciplina del Real Madrid después de disputar un Mundial en el que lo jugó todo a las órdenes de Koeman.

Dumfries, además de ponerse a las órdenes de Mourinho, ha realizado sus primeras declaraciones a los medios oficiales del club y ha destacado el buen recibimiento que ha tenido por parte de los compañeros. El neerlandés también ha apostado por aprender español para que la comunicación con sus compañeros sea aún mejor.

Dumfries ya entrena con el Real Madrid

Dumfries valoró las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid y apuntó a que sus compañeros le están ayudando para saber dónde está todo y no perderse: "Después del primer entrenamiento me siento genial. Tras las vacaciones estoy feliz de empezar. Es un honor estar aquí. Las instalaciones son increíbles. Muy grandes. Te puedes perder muy rápido. Me están ayudando a saber dónde está todo. Estoy muy orgulloso de estar aquí, de ser parte de este club. El inicio ha ido muy bien".

En relación a sus compañeros del Real Madrid, el recibimiento de estos y sin olvidar que aún hay varios que se encuentran de vacaciones, Dumfries declaró que había sido recibido muy bien: "Me han recibido muy bien. Hay varios que siguen de vacaciones por el Mundial, pero los que están aquí me han recibido muy bien: el cuerpo técnico, el entrenador… Me he sentido muy bien recibido. Tenemos un gran equipo y un gran entrenador. Es muy bueno trabajar y aprender de ellos".

El reto de aprender español para Dumfries, flamante fichaje del Real Madrid

Dumfries confesó que ya se ha puesto manos a la obra para aprender a hablar español, algo que considera que será divertido: "Me han recibido muy bien. Hay varios que siguen de vacaciones por el Mundial, pero los que están aquí me han recibido muy bien: el cuerpo técnico, el entrenador… Me he sentido muy bien recibido. Tenemos un gran equipo y un gran entrenador. Es muy bueno trabajar y aprender de ellos".

También tendrá que aprender Dumfries a jugar con sus nuevos compañeros del Real Madrid y para ello está la pretemporada como apuntó el propio jugador neerlandés: "En la pretemporada construyes las bases de la temporada. Durante la pretemporada vendrán nuevos jugadores, es importante conocernos todos y trabajar duro. Esas son las cosas más importantes".

Por último Dumfries lanzó un mensaje al madridismo en forma de promesa: "Estoy encantado de conoceros a todos. Estoy muy orgulloso y contento de estar aquí. Vamos a luchar por los objetivos. Es un honor jugar para el Real Madrid y vamos a hacer que os sintáis orgullosos".