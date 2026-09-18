Florentino Pérez lanza un mensaje de apoyo en su visita a Ceuta: "Esperemos que la ciudad recupere la normalidad lo antes posible"

El presidente del Real Madrid viajó a Ceuta, dónde le recibió Juan Jesús Vivas, presidente ceutí. El dirigiente del conjunto blanco fue acompañado por Pirri, presidente de honor del Real Madrid y Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales de la entidad merengue

Florentino Pérez visitó Ceuta en el día de hoy junto a Pirri, presidente de honor del Real Madrid y Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del conjunto blanco. La expedición partió desde la capital de España para transmitir todo su apoyo a la ciudad autonóma. Además, todo ello precedido de la polémica surgida desde el partido contra el Elche por el gesto con las camisetas de Vinicius, Mbappé y Konaté.

De esta manera, la expedición del Real Madrid ha sido recibida por Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, en el Ayuntamiento. En este sentido, Florentino Pérez ha dedicado unas palabras desde el Consistorio, mostrando su apoyo total a un pueblo que no ha dejado de tener problemas en el último més. Junto al presidente de la entidad merengue, Pirri, nacido en Ceuta y Butragueño han querido lanzar un mensaje durante el acto.

Juan Jesús Vivas: "Es un día de significada relevancia para Ceuta porque nos visita el Real Madrid"

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, empezó así su discurso: "Es un día de significada relevancia para Ceuta y este casa, porque nos visita el Real Madrid de manera institucional. Y el motivo por el que lo hace, porque no ha venido a jugar un partido de fútbol, sino a significar el apoyo, el aliento y solidaridad del Real Madrid con los ceutíes, en el momento que atravesamos la crisis existencial más difícil de nuestra historia".

El presidente de Ceuta apunta que "para decir que la causa de Ceuta es la del Real Madrid. La causa de Ceuta se ha convertido en la causa de la inmensa mayoría de los españoles y de los madridistas. Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, Ceuta es España. Es una causa que no tiene colores políticos".

Florentino Pérez: "Apoyamos y nos solidaridamos con todos los ceutíes"

Por su parte, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, fue más breve con su mensaje en el Ayuntamiento de Ceuta, pero igual de directo con el mismo: "Es un honor y un orgullo acompañar a nuestro presidente de honor del Real Madrid, Pirri, uno de los ilustres ceutíes que tenemos en España. Apoyamos y nos solidarizamos con todos los ceutíes. Esperemos que la ciudad recupere la normalidad lo antes posible".

A la cita no pudo faltar José Martínez Sánchez, Pirri, presidente de honor del Real Madrid, nacido en Ceuta: "Estoy encantado de estar en mi tierra, pero al mismo tiempo muy triste por la situación en la que está la ciudad y sus ciudadanos. Ceuta forma parte de mi recuerdo y raíces. Y sufro por lo que está ocurriendo. Estoy con vosotros. Viva Ceuta y viva su gente".

La polémica que terminó incendiando Vinicius, Mbappé y Konaté

El viaje de Florentino Pérez a Ceuta, junto con Pirri y Butragueño, se ha podido acelerar tras la polémica surgida el pasado martes en el encuentro contra el Elche, cuando Vinicius, Mbappé y Konaté decidieron no mostrar en su totalidad el mensaje que contenía una camiseta que llevaban en apoyo a Ceuta. Tras ello, el delantero del Real Madrid tuvo que salir al paso para dar explicaciones y disculparse públicamente.

Mbappé se disculpó el pasado miércoles: "Tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas. Porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras. Era una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no, absolutamente no".

El delantero del Real Madrid dejó claro que no tiene "nada contra ellos y yo apoyo 100% con mi pensamiento en ellos. Pero quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y no quiero meter prioridad en el sufrimiento".