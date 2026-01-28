Joselu recuerda su debut con el Real Madrid: "Mourinho llegó al vestuario y empezó a tirar botellas por el aire"

El exfutbolista del conjunto blanco ha repasado la actualidad del club blanco y su etapa en Arabia, donde se ha querido acordar de su estreno en el equipo merengue con una anécdota con el actual entrenador del Benfica

Joselu sigue destacando en Arabia, donde tiene firmado un contrato con el Al-Gharafa hasta junio de 2026. En su segunda temporada en el fútbol saudí, el delantero de 35 años encara una etapa importante en su carrera deportiva, ya que deberá decidir si renueva o busca una nueva experiencia. En este sentido, el futbolista español ha hablado sobre cómo está viviendo estos años, además de analizar el momento del Real Madrid con Arbeloa al frente. Además, el ex del Alavés o Espanyol ha recordado una anécdota en su debut con Mourinho en el banquillo.

Joselu analiza la situación del Real Madrid de Arbeloa

De esta manera, Joselu, que hizo historia en el Real Madrid con su doblete ante el Bayern de Munich en la Champions League 2023/2024, ha hablado en Radio Marca sobre el equipo de Arbeloa y la Copa de Europa: "El Madrid es la Champions, es su competición. Todo el mundo se acerca un poco a lo que es el Madrid. Futbolísticamente es lo mejor que he vivido en mi vida". Además, el delantero de 25 años ha reconocido la dificultad del cambio de fútbol de España y Europa en general al saudí: "Vienes de jugar 50 o 60 partidos, de ganar títulos importantes y el cambio cuesta. La experiencia está siendo bonita, es un país increíble para vivir y nos han tratado súper bien". En este sentido, el jugador español ha apuntado que Arabia "es un país súper abierto. Mi mujer hace vida normal, se viste como quiere. Mucha gente se sorprende, pero la realidad es muy distinta a lo que se piensa desde fuera".

Por otro lado, Joselu ha querido analizar la llegada de Arbeloa al Real Madrid, donde mantiene una buena racha actualmente pero cayó eliminado ante el Albacete en octavos de final de Copa del Rey: "Arbeloa está dándole libertad a los jugadores y eso se nota. Los veo más contentos y están respondiendo. Llegas al Madrid y puedes jugar cinco minutos o salir del banquillo, pero tienes que sumar siempre. Cuando las cosas van mal, siempre salen historias que no son verdad. Eso duele, porque los jugadores también tienen vida y problemas como cualquier persona. Además, el delantero del Al-Gharafa destacó la clave de la experiencia durante su etapa en el conjunto blanco: "Descensos, momentos malos, equipos modestos...todo eso te curte. Cuando llega una oportunidad como el Madrid, no la puedes desaprovechar. La experiencia es un grado y ese año me pilló en el momento perfecto. Me siguen etiquetando en redes casi a diario. Esos 20 segundos de VAR se hicieron eternos, pero valió la pena", recordando el doblete que firmó al Bayern.

Joselu y el recuerdo con Mourinho en su estreno en el Real Madrid

Además, Joselu ha recordado una anécdota con Mourinho en su debut con el Real Madrid: "El día del Almería, el día que debuto yo, íbamos 2-1 al descanso y Cristiano necesitaba marcar dos goles para llegar al récord de los 40 goles ese año. Y Mourinho me acuerdo que llegó al vestuario y empezó a tirar botellas por el aire. Salimos a la segunda parte e imagínate... el partido acabó 8-1. Entonces, al final, esas cosas las tiene Mourinho".

De esta manera, Joselu concluye afirmando que eso le "llamó la atención, porque yo venía de estar en el Celta y en el Castilla y empecé a ver botellas volándoles en la cara a los jugadores y dije '¿esto qué es?' Y acabó el partido y me dio un tortazo así en la cara y me dijo 'yo sabía que ibas a marcar'. Y digo 'claro, qué fácil después de haber marcado'".