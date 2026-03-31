Pochettino responde a los rumores sobre su fichaje para relevar a Arbeloa en el Real Madrid
El actual seleccionador de Estados Unidos respondió con total sinceridad a la pregunta sobre si había habido contactos con el club blanco, ya que su contrato con el combinado estadounidense finaliza una vez que termine el Mundial este próximo verano
Cuando Xabi Alonso fue destituido como técnico del Real Madrid comenzaron a sonar nombres como posibles sustitutos. Pero Florentino Pérez y los suyos decidieron confiar en Álvaro Arbeloa para lo que restaba de temporada, que era todavía mucha.
Un hombre conocedor de la casa, del filial y de los valores del madridismo. El inicio no pudo ser peor, con la eliminación copera frente al Albacete, pero lo cierto es que el técnico salmantino ha conseguido revertir la situación, se ha ganado al vestuario y, aunque el Santiago Bernabéu le haya dedicado ya alguna que otra pitada, al final, ha conseguido mantener con vida al equipo tanto en LaLiga como en la Champions League. De hecho, por ahora puede hacer hasta doblete.
Pese a ello, hay quienes no le ven entrenando en el Real Madrid la próxima temporada, mientras que otros afirman que todo dependerá de si gana alguno de estos dos títulos o no. Y mientras tanto, los nombres de entrenadores siguen saliendo a la palestra.
El último que ha tenido que salir a comentar dichos rumores sobre su posible llegada a la casa blanca ha sido Mauricio Pochettino. El técnico argentino fue cuestionado esta madrugada en la previa del amistosos contra Portugal sobre si estaba negociando con el Real Madrid o el Tottenham de cara a la próxima temporada. Y, por el momento, parece que tiene su puerta cerrada a ambos conjuntos.
El expreparador del Espanyol, entre otros, abrió la puerta a seguir como seleccionador de Estados Unidos después del Mundial: "En este momento, no. Quién sabe lo que va a pasar. Estamos abiertos a continuar aquí. No tenemos contrato para el futuro, pero ¿por qué no si estamos felices y la federación está contenta?".
En este mismo sentido, recalcó que está siendo uno de los proyectos más complicados de su carrera: "Estoy muy feliz. Por supuesto, es duro, es un reto enorme, incluso más grande de lo que pensábamos o creíamos cuando llegamos aquí. Pero somos un cuerpo técnico al que le encantan los desafíos".
Cabe recordar que Pochettino llegó a Estados Unidos en 2024, tras la eliminación en la Copa América, con la misión de reconducir el rumbo de la selección de cara al Mundial de 2026, que el país coorganiza junto a México y Canadá.
A Klopp sí le gustaría entrenar al Real Madrid
Y mientras Pochettino parece que se niega en rotundo a coger las riendas del Real Madrid la próxima temporada, Jürgen Klopp parece que está loco por la música. El técnico germano no desaprovechó su presentación como nuevo comentarista de Telekom para el próximo Mundial y le hizo el primer guiño a Florentino Pérez sobre una posible aventura en el Santiago Bernabéu: "Para mi edad, estoy bastante avanzado pero aún me queda para llegar a la jubilación, ¿quién sabe lo que nos deparan los próximos años? No tengo planes hechos al respecto".
Y cuando le insistieron por el conjunto blanco, dejó la puerta totalmente abierta: "Eso lo escriben los mismos de siempre. Si el Real Madrid me hubiera llamado una sola vez, nos habríamos enterado. Pero eso es una tontería porque no me han llamado ni una sola vez. Ni una sola". O lo que es lo mismo, está deseando que le llame Florentino para anunciarlo.