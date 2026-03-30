Hugo Duro, ‘agradecido’, al Real Madrid por su llegada al Valencia

El jugador Che habló en una entrevista en el diario El Mundo de su paso por la cantera blanca y también sobre su pasado en el Getafe

Hugo Duro es uno de los jugadores más importantes del Valencia en las últimas temporadas y uno de los que Mestalla siente como suyo a la hora de tirar del carro valencianista. El Valencia se hizo en primer lugar con Hugo Duro en calidad de cedido desde el Getafe y tras la finalización de este préstamo, los ches se hicieron con el delantero después de pagar cuatro millones de euros. Pero antes de ser azulón, Hugo Duro pasó por la cantera del Real Madrid y llegó a entrenar con el primer equipo blanco cuando en este militaban futbolistas como Sergio Ramos.

El 'agradecimiento' de Hugo Duro al Real Madrid

Hugo Duro, en una entrevista para el diario El Mundo, habló de su pasado por el Real Madrid y del buen trato que recibió por parte de los futbolistas del primer equipo blanco: "A mí me trataron genial los meses que estuve por la lesión de Mariano y Benzema. Siempre estaré agradecido, especialmente a Sergio Ramos, que me acogió como a un hijo, y eso es tener mucho ganado. De Benzema puedes aprender todo y nada. Aunque te fijes y quieras hacer algo, es muy difícil. Es un talento único".

Sobre esos que en su momento fueron sus compañeros en la cantera del Real Madrid y que ahora se están asentando en el primer equipo, Hugo Duro confesó no tenerle envidia: "Ninguna. Han tenido que currar mucho. En mi caso, gracias a que el Madrid no me quiso estoy en el Valencia".

Las complicadas vueltas al Getafe

Hugo Duro si se mostró más dolido de cómo la afición del Getafe le recibe cada vez que vuelve al Coliseum y se siente así por lo que sufre su familia: "A la mayoría los conozco y me da pena. No quiero que me aplaudan, pero no sé cómo no les causo indiferencia. Me molesta solo por cómo les afecta a mis abuelos o a la familia que va a verme".

En relación a su propio carácter, Hugo Duro reconoció que tiene temperamento: "Sé que soy a veces polémico, intenso, un jugador caliente, pero es lo que me ha hecho llegar. Me encantaría ser como Iniesta, super majo, con su calidad, y no tener que usar el temperamento. Pero mis cualidades son esas. Dentro del campo soy uno y fuera soy otro".

La Selección española para Hugo Duro

Con el parón de selecciones, Hugo Duro como es lógico sueña con vestir la camiseta de la Roja: "Es un sueño, pero no depende de mí; está el seleccionador, que viene de ganar la Eurocopa y sabe bastante. Trabajaré por si algún día tengo la oportunidad". Por último, confesó Hugo Duro que jugadores como Lamine Yamal, Raphinha o Julián Álvarez: "Ahora Lamine Yamal, que es increíble por su madurez. Porque salir a un campo no es jugar con los colegas, está toda la presión de la gente, de la prensa... Raphinha y Julián Álvarez también me alucinan".