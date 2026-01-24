El método Joaquín Caparrós llega al Real Madrid: "Por lo que estoy viendo, lo está haciendo"

El técnico utrerano ha sido muy claro con el debate que existe sobre la elección de Florentino Pérez para sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid

La decisión de Florentino Pérez de colocar a Álvaro Arbeloa al frente del primer equipo del Real Madrid ha generado un profundo debate entre el propio gremio de los entrenadores. Son muchos los que creen que ha sido algo arriesgada la apuesta debido a que su experiencia en un banquillo sénior se traduce en 19 partidos con el Real Madrid Castilla en Primera RFEF. Otros, por contra, creen en el técnico salmantino por sus dotes innatos y por su madridismo.

Mientras el extécnico madridista José Mourinho le lanzó todo un dardo envenenado al presidente blanco dejándole claro que no entiende lo que ha hecho cuando Arbeloa "aún no ha conseguido nada", otros como el utrerano Joaquín Caparrós ha defendido dicha elección.

El preparador hispalense dirigió a Arbeloa cuando ambos militaban en el Deportivo de la Coruña. Y ya se dio cuenta de la madera que tenía para, en el futuro, estar en el mundo de los banquillos. Al menos, así de claro lo ha dejado en una entrevista concedida al diario Marca: "Llegó muy, muy joven; venía del Castilla con Filipe Luis. Y vi que era muy profesional, vivía todo con muchísima intensidad y emoción. Siempre tuve claro, y él por supuesto, que viviría toda su vida del fútbol. Era y es un apasionado del fútbol, le gustaba y le gusta muchísimo. Y no me sorprende nada dónde ha llegado: a ser entrenador del Real Madrid".

No obstante, avisa a su expupilo del sillón en el que se encuentra ahora sentado: "Era muy joven, quería triunfar como futbolista y ¡vaya si triunfó!: campeón del mundo, de Europa, Champions, ligas... Impresionante. Sab��a que triunfaría, es constante, trabajador, disciplinado. Lo tiene todo para triunfar, pero ojo, que el Real Madrid es el Real Madrid. Es un equipo grandísimo y solo vale ganar".

Caparrós recuerda lo que más le llamaba la atención a Arbeloa cuando era jugador del mundo de los banquillos: "Sí, hablábamos lógicamente del día a día, entrenamientos, partidos. Pero recuerdo que él prestaba muchísima atención a las ruedas de prensa de los entrenadores. Y le dije: 'El entrenador es el portavoz del club, habla más que nadie y es la imagen del mismo. Y ahora se juzga más a los entrenadores por sus ruedas de prensa que por su trabajo en los banquillos'. Y le comenté: 'En cada rueda de prensa hay que dar uno o varios titulares'. Por lo que estoy viendo, lo está haciendo".

Y en este sentido, destaca la buena imagen que está ofreciendo ante los medios de comunicación: "Muy, muy bien. Da titulares y defiende a sus jugadores, además de ser muy respetuoso. Responde coherentemente, pero que sepa Álvaro que es el portavoz, se está examinando seis veces a la semana y para eso hay que estar muy preparado".

Cuestionado sobre si le daría un consejo, Joaquín lo tiene claro: "Que su mensaje sea siempre positivo, siempre positivo, y que defienda, como lo está haciendo, a los futbolistas y al club. Y que transmita credibilidad. Si gana en la sala de prensa, luego gana muchísimo con jugadores y afición. Lo está haciendo genial. Pero ojo, que es muy bonito dar titulares, pero sobre todo, que es lo importante, que sepa comunicar".

Por último, se acuerda de dos cosas más que Arbeloa debe hacer si quiere triunfar en el Real Madrid: "Que sea él mismo y que escuche mucho a los jugadores. Y fundamental: que sepa comunicar. Por cierto, quiero pedir que en los cursos para entrenadores se imparta una asignatura que sea Comunicación de los entrenadores".

Los jugadores que ha entrenado Caparrós y son ya entrenadores

La pasión que transmite siempre Joaquín Caparrós es difícil que no se contagie. Y por eso no es casualidad que muchísimos de los jugadores que han pasado por sus manos hayan sido o estén a día de hoy ejerciendo como entrenadores. Y algunos como seleccionadores incluso: Scaloni, Luis De la Fuente, Molina, Iraola, Íñigo Pérez, Filipe Luis o Álvaro Arbeloa, entre otros.