Arbeloa despeja las dudas con Brahim y Rodrygo de cara a la convocatoria contra el Villarreal

El entrenador del Real Madrid compareció, en rueda de prensa, para analizar el partido de mañana ante el Villarreal, donde ha confirmado la vuelta del marroquí y del extremo brasileño y ha valorado el punto de inflexión que supuso la victoria ante el Mónaco

El Real Madrid encara mañana el encuentro contra el Villarreal en La Cerámica, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa afrontan el duelo ante los de Marcelino tras las buenas sensaciones que dejó la goleada ante el Mónaco el pasado martes. De esta manera, el técnico ha valorado, en rueda de prensa, la importante salida que tienen en el campeonato doméstico, así como el punto de inflexión que supuso la victoria ante el conjunto francés. Por otro lado, el salmantino ha confirmado la vuelta de Rodrygo a la convocatoria.

Arbeloa insiste en la fortaleza de su plantilla

Arbeloa ha comparecido en rueda de prensa para analizar el importante encuentro de mañana ante el Villarreal: "Es muy importante, por el rival y lo que supone. Son tres puntos que te dan confianza en una de las salidas más complicadas. Tenemos que dar nuestra mejor versión". El técnico del Real Madrid fue preguntado también por la posición de Fede Valverde: "Hay predisposición de todos los jugadores desde el primer día. Valverde no ha puesto ningún problema. Hizo un partidazo ante el Mónaco y eso es lo que quiero ver, jugadores implicados. Son jugadores muy versátiles".

Arbeloa volvió a descartar fichajes pese a los graves problemas con las lesiones que está teniendo el equipo y elogió la calidad de Bellingham tras las críticas: "Vuelvo a repetirlo. Tengo una plantilla con la que estoy muy contento. Si alguna vez hace falta algo, tenemos una grandísima cantera. Lo que me toca es hablar lo que vivo ahora. Desde el primer día ha mostrado sus capacidades y liderazgo. El esfuerzo que hizo el otro día fue tremendo, de un jugador con una mentalidad ganadora. Teniendo en cuenta su juventud y experiencia, estoy encantado con él". Por otra parte, el entrenador salmantino apuntó que "ojalá el partido contra el Mónaco sea el punto de inflexión que necesitamos. Era nuestro momento, el de dar un paso adelante, brindar alegrías. Lo hicieron y es muy importante para conseguir nuestros objetivos".

Arbeloa confirma el regreso de Rodrygo contra el Villarreal

Por otra parte, Arbeloa habló de la unión del vestuario del Real Madrid: "Intento ayudar a los jugadores, no puedo hablar de cambio ni de jugadores más o menos felices que antes. Están predispuestos a trabajar y mejorar. Me han recibido con los brazos abiertos. No puedo comentar otra cosa". Además, sobre si supondría despejar dudas ganar mañana al equipo de Marcelino, el técnico destacó que no le "preocupa mucho. Me preocupa luchar y conseguir los tres puntos. Los demás no me importa mucho".

Por último, Arbeloa apunta sus sensaciones con Brahim y confirma el regreso de Rodrygo: "Muy feliz de tenerle con nosotros. Ya ha demostrado aquí sus capacidades, lo demostró en la Copa de África. Nos puede dar mucho, tiene una gran madurez y mentalidad. Está dispuesto a ayudar y estoy muy contento. Rodrygo estará en la convocatoria. Es un Madrid como el que vimos el otro día. Quiero ver un equipo con el carácter y mentalidad del otro día. Representa muy bien lo que es el Real Madrid. Esos valores son los nuestros y los que no tenemos que abandonar. Después vendrán las ideas futbolísticas".