Vinicius devaluado y Diomande lanzado: disparidad en el Real Madrid

El delantero de Costa de Marfil ha visto como su valor de mercado ha crecido en 30 millones de euros mientras que el brasileño ha perdido 10 'kilos' de su valor según la última actualización de Transfermarkt

El Real Madrid sigue esperando la vuelta de varios de sus internacionales en un parón de selecciones que se irá hasta las tres semanas. Futbolistas como Dean Huijsen y Cucurella con España (Carlos Espí está descartado ante Croacia), Bellingham y Arnold con Inglaterra, están a la espera del último encuentro de sus respectivas selecciones este mismo martes.

Por otro lado, jugadores como Vinicius, Diomande, Bernardo Silva o Arda Güler, ya han terminado sus compromisos internacionales y se incorporarán al grupo en breve junto a los lesionados Mbappé y Konaté. En el tramo final de este parón de selecciones, desde Transfermarkt, web especializada en los valores de mercado de los jugadores, publicó la actualización de LaLiga EA Sports. En el Real Madrid llama poderosamente la atención el cambio que han sufrido dos de sus jugadores: Diomande y Vinicius.

Vinicius ve devaluado su valor de mercado

Vinicius ha sido uno de los jugadores de LaLiga y del Real Madrid que más valor ha perdido tras la última actualización de valores. El delantero brasileño, que sigue estando entre los cinco más valorados de toda Primera división, bajó de 140 a 130 millones de euros. Curiosamente otros jugadores del Real Madrid, con menos minutos o incluso sin llegar a debutar en lo que va de temporada, como son Raúl Asencio o Militao, solo han devaluado su valor en dos millones de euros.

Esta caída en el valor de mercado de Vinicius llega poco después de que el Real Madrid anunciase la renovación del brasileño hasta junio de 2032. Además Vinicius, tal y como Mourinho ha reconocido en varias ocasiones durante la presente temporada, no está aún a su mejor nivel de juego tal y como se ha visto en la última concentración con Brasil.

Diomande, la buena noticia en el Real Madrid

Si Vinicius ha sido el jugador que más valor ha perdido en el Real Madrid, en el lado opuesto se encuentra Yan Diomande. El fichaje más caro en la historia del Real Madrid, ha visto como su llegada al Santiago Bernabéu le ha reportado un aumento de valor de 30 millones de euros, quedándose en 120 'kilos'.

Diomande sigue creciendo en el Real Madrid

El de Costa de Marfil, que aún no se ha podido estrenar con gol en el Real Madrid, ha sido clave durante este último parón de selecciones para su país, donde ha portado el número '10'. En el último duelo ante Camerún, Diomande fue suplente y Costa de Marfil perdió por 0-1.

Otras actualizaciones en el Real Madrid

Además de los cambios en sus respectivos valores de mercado de los anteriormente citados Vinicius, Militao, Raúl Asencio o Diomande, en el Real Madrid también habrán visto como Carlos Espí, que fue llamado por Luis de la Fuente como recambio en la selección española, ha aumentado su valor de mercado Carlos Espí, que ha pasado de 20 a 40. Un incremento importante ha tenido también Arda Güler, que tras ser muy importante con Turquía, alcanza la barrera de los 100 millones tras una subida de 10 'kilos'.