Xabi Alonso opina sobre los silbidos a Vinicius en el Real Madrid - Betis y no descarta a Mbappé para la Supercopa: "Tomaremos la última decisión"

El entrenador del Real Madrid salió en defensa del brasileño tras los pitidos recibidos contra el Betis y está seguro que el estadio volverá a aplaudirle, a la par que es optimista con el francés de cara a la Supercopa

Xabi Alonso valoró muy positivamente la victoria del Real Madrid sobre el Betis en el primer partido del año y salió en defensa de Vinícius Junior después de ser pitado por la grada cuando fue sustituido a pesar de haber firmado una muy buena primera mitad.

"Va a ser muy importante", señaló el técnico del Real Madrid cuando se le preguntó sobre el futbolista brasileño y la actitud de la grada, destacando su actuación contra los verdiblancos.

Los silbidos a Vinicius: "El Bernabéu le aplaudirá de nuevo"

"Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien en el partido y ha sido muy desequilibrante. Ha logrado la tarjeta (de Ángel Ortiz) y que cambiaran a su lateral derecho. Es insistente, aporta al equipo, a mí el partido que ha hecho me ha gustado por todo lo que nos ha dado. Va a ser fundamental. Vamos a la Supercopa y ante el Atlético va a ser muy importante", señaló el míster, que se refirió directamente a los silbidos, pidiendo unidad y confianza.

"Entendemos los momentos, Vinícius es maduro, nosotros también y tenemos que responder. Estamos juntos para apoyarnos los unos a los otros y queremos dar nuestra mejor versión. Vini es, va a ser y ha sido fundamental en el Real Madrid. Seguro que el Bernabéu le va a aplaudir, no tengo ninguna duda", apuntó el técnico madridistas, que se deshizo en elogios hacia Gonzalo García, el gran protagonista del partido con sus tres goles.

Elogios a Gonzalo García

"Ha sido un partido soñado para Gonzalo. Jugar en el Bernabéu en su primera temporada con el primer equipo y conseguir un 'hat-trick'. Estaba con ganas de marcar en el estadio y me alegro por él, por el trabajo diario que hace. Cuando le toca jugar y cuando no siempre tiene una actitud impresionante. Es un gran ejemplo de lo que es un canterano del Real Madrid y los jugadores que merecen tener la oportunidad. Le felicito por el partido que ha hecho, por los goles y le animo a seguir así", apuntó Xabi, que también destacó su trabajo defensivo.

Xabi Alonso no descarta a Mbappé para la Supercopa

"Gonzalo eso lo entiende muy bien, tiene agresividad, muy buena aceleración y presión. Además tiene el gol, que es lo mejor de un delantero. Si a los goles que ha marcado añade esa calidad defensiva, ayuda mucho a que el equilibrio defensivo del equipo sea mucho mejor", añadió Xabi Alonso, que no da por perdido a Mbappé para la Supercopa de España: "No está totalmente descartado. Vamos a esperar hasta el martes que viajamos a ver sus sensaciones y tomaremos la última decisión, pero seguimos apurando las opciones con Kylian".