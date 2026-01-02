Barrenetxea presenta su candidatura para el primer reto de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

El futbolista de la Real Sociedad ha saltado al terreno de juego para ejercitarse junto al resto de sus compañeros tras toda la semana sin hacerlo. El extremo llega a punto para una de las citas más esperadas por la afición de cara a un año que promete ser delicado en Anoeta

La Real Sociedad espera ansioso el debut de Matarazzo. El año comienza en el cuadro donostiarra con un nuevo capitán al mando del barco tras echar por la borda a Sergio Francisco. El estreno del estadounidense no será nada sencillo ya que los vascos se medirán, ni más ni menos, al Atlético de Madrid. El combinado rojiblanco será el primer reto de Matarazzo en la Real Sociedad, hecho que no quiere perderse Barrenetxea que presenta su candidatura para el debut del americano.

Barrenetxea se apunta, sobre la bocina, al debut de Matarazzo en la Real Sociedad

El extremo, que esta temporada, junto a Oyarzabal, está siendo el jugador más destacado en ataque de la Real Sociedad, no se quiere perder el debut de su nuevo entrenador y ha apurado su recuperación para llegar a tiempo a la gran cita del 2026 en el conjunto donostiarra. Después de no ejercitarse en toda la semana, Barrenetxea ha vuelto a saltar al terreno de juego para completar el entreno junto al resto de sus compañeros y dejarle claro a Matarazzo que está más que preparado para cuando lo necesite. Su participación podría tratarse de minutos en la segunda parte, para no forzar ante la escasez de entrenamientos completados. Aún así, su presencia en la convocatoria de cara al partido del domingo está asegurada a falta de confirmación oficial por Matarazzo. Su regreso es la gran noticia para empezar el año en la Real Sociedad que espera comenzar el 2026 con un triunfo, espantando así a los fantasmas que amenazan este curso. En lo que va de campaña, el atacante suma más de 1.000 minutos, repartidos en 16 partidos en los que ha anotado 3 goles y dado 3 pases de gol.

Matarazzo y la incógnita de su esquema en la Real Sociedad

Mientras tanto, Matarazzo, tras todos los entrenamientos completados aún no ha dado pistas del esquema que usará en el duelo ante el Atlético de Madrid, dejando en vilo a los aficionados de la Real Sociedad. El estadounidense, por lo que ha mostrado en sus anteriores etapas como técnico en Alemania, suele jugar con una línea defensiva compuesta por tres centrales, algo muy distinto al modelo Zubieta que impone el club desde categorías inferiores. Hasta que no desvele el primer once el domingo ante el Atlético de Madrid, la incógnita seguirá presente en San Sebastián en torno al juego que pretende llevar a cabo Matarazzo. El americano sigue trabajando con un vestuario tocado y con jugadores muy lejos de su mejor versión para darle una vuelta de tuerca a una temporada que no pinta nada bien para la parroquia 'txuri urdin'.