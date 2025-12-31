La ausencia de Barrenetxea y la solución Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad, que pasa por la cantera

La Real Sociedad sigue sin poder incluir a Barrenetxea en sus planes de cara al partido ante el Atlético de Madrid. El extremo sigue lesionado y Matarazzo, en una de sus primeras pruebas, acude a la cantera en busca de talento: Lander Astiazarán, Kazunari Kita e Ibai Aguirre

La Real Sociedad cierra el año en Zubieta con el tercer entrenamiento dirigido por el nuevo técnico del con junto donostiarra, Pellegrino Matarazzo. El estadounidense empieza a barajar su primer once de cara a la primera cita liguera del año, ante el Atlético de Madrid. Con un vestuario espectante a nuevas órdenes y con todo por hacer y muy revuelto, Matarazzo se apoya en la cantera como primera decisión en su nueva etapa en la Real Sociedad ante la baja de Barrenetxea, que preocupa especialmente a los aficionado 'txuri-urdin' de cara al partido ante el Atlético de Madrid.

Matarazzo se apoya en la cantera de la Real Sociedad ante la ausencia de Barrenetxea

Para el último entrenamiento del año, Matarazzo no ha querido desaprovechar la ocasión de ver la cantera de la Real Sociedad en acción y tres futbolistas del Sanse han participado en la sesión de entrenamiento. Lander Astiazarán, Kazunari Kita e Ibai Aguirre han sido los seleccionados por Matarzzo para probar suerte con el resto del equipo, completando así la plantilla de entrenamiento, en la que no estaba Barrenetxea. El atacante sigue al margen y en la Real Sociedad empiezan a hacer cálculos para ver si el extremo llega o no al partido del fin de semana ante el Atlético de Madrid. Tras no ejercitarse en ninguno de los tres entrenamientos que ha llevado a acabo la Real Sociedad, todo apunta a que Barrenetxea no podrá participar ante los rojiblancos, aunque la Real Sociedad se agarra a un clavo ardiendo y hasta que Matarazzo no de la convocatoria no adelantarán acontecimientos con el vasco. Óskarsson, Oyarzabal y Brais, que no estuvieron sobre el verde ayer por la tarde, sí volvieron a estar con normalidad, opositando a estar en el primer once de la era Matarazzo en la Real Sociedad.

El esquema de Matarazzo en la Real Sociedad

Mientras tanto, Matarazzo aún no ha dado pistas del esquema que usará en el duelo ante el Atlético de Madrid, dejando en vilo a los aficionados de la Real Sociedad. El estadounidense, por lo que ha mostrado en sus anteriores etapas como técnico en Alemania, suele jugar con una línea defensiva compuesta por tres centrales, algo muy distinto al modelo Zubieta que impone el club desde categorías inferiores. Tendrá que trabajar con un vestuario tocado y con jugadores muy lejos de su mejor versión para darle una vuelta de tuerca a una temporada que no pinta nada bien para la parroquia 'txuri urdin'.