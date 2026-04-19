Matarazzo, pletórico tras ganar la Copa del Rey: "Esto puede ser solo el principio"

El técnico del conjunto vasco ha anunciado que esto es solo el principio de un proyecto ilusionante de cara al futuro inmediato

El entrenador de la Real Sociedad, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, se ha mostrado pletórico tras lograr el título de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en los penaltis y ha manifestado que el logro es obra de "unos jugadores increíbles" y "fantásticos". Matarazzo, ovacionado al llegar a la sala de prensa, ha expresado su orgullo por el título conquistado y, además, por formar parte de la historia del club y de dirigir a un grupo de futbolistas al que ha considerado artífice del título copero y de algo mayor que está por venir.

Declaraciones de Matarazzo tras ganar la Copa del Rey

Trabajo y compromiso: "Es, simplemente, creo, el trabajo diario y el compromiso que todos tenemos con este equipo, con este club. Y eso es de todos, de todos los implicados. Y es, como he dicho muchas veces, de todo el cuerpo técnico, de cada jugador, del liderazgo y de la afición. Mirad cuántos aficionados nos han apoyado en los últimos días y semanas. Ha sido un viaje increíble. Pero mi sensación es que esto puede ser solo el principio."

Actuación de Unai Marrero: "Unai Marrero toma la energía de la afición y, cuando llega su momento, crece con ella. Es algo especial y no es casualidad que parara los dos primeros penaltis. Es una de sus grandes fortalezas. Estoy muy feliz por su actuación. Sea o no el MVP, desde luego tuvo una actuación fantástica. Pero creo que este trofeo es de todo el equipo".

Partido de Jon Martín: "Jon Martín es un luchador. Se estabilizó en el partido. Después de los primeros quince minutos, hizo un partido fantástico. Es un jugador muy importante para nosotros porque aporta mucha emoción, mucho espíritu de lucha. Puede encender a la afición. Creo que hoy hizo un buen partido".

¿Objetivo Champions League?: "Siempre aspiramos al máximo. Y, si está a nuestro alcance o podemos lograrlo, iremos a por ello. Lo importante será continuar. Ahora hemos ganado un título y nos hemos clasificado automáticamente para la Europa League con esto. Pero espero que sigamos siendo ambiciosos porque todavía nos quedan siete partidos en La Liga y podemos hacer más. Yo todavía no he terminado y, ojalá, nosotros tampoco hayamos terminado".

La alegría de la afición: "Sí, soy consciente. Y me da alegría saber que damos alegría a tanta gente. Seguramente es uno de ellos, pero no el de más alegría. Cuando eres padre y nace tu hijo, ese es siempre el momento más especial de tu vida. Pero, en el lado deportivo, diría que sí, sí lo es".