Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, revela el secreto del éxito de Pellegrino Matarazzo: "Ha caído de pie, transmitiendo buena energía"

El capitán de la Real Sociedad resalta cómo el nuevo técnico blanquiazul ha cambiado la dinámica del plantel 'txuri urdin'

Los goles de Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes dieron la victoria a la Real Sociedad frente al FC Barcelona (2-1) en un encuentro bastante loco en el que el colegiado anuló hasta cuatro goles y un penalti, estrellando los de Hansi Flick el balón en la madera en cuatro ocasiones.

Un triunfo blanquiazul que, además, sirve para apretar la lucha por LaLiga, colocándose el Real Madrid, pese a su crisis deportiva e institucional, a tan sólo un punto de distancia con respecto al Barça.

Matarazzo resalta el "corazón" de su plantilla

Algo sobre lo que tiene mucha culpa Pellegrino Matarazzo, nuevo entrenador de la Real Sociedad que, con su llegada, ha conseguido darle otro aire al conjunto ’txuri urdin. Con la del Barça, la Real Sociedad ha cosechado su tercera victoria consecutiva tras las conseguidas ante Getafe y Osasuna en la Copa del Rey. “Lo hemos luchado hasta el final con todo lo que teníamos. Si quieres ganar a equipos así, tienes que estar concentrado todo el partido”, declaró el técnico estadounidense tras el agónico triunfo de su equipo, del que dijo estar agradecido por el “corazón” que pusieron sus futbolistas.

Sobre la irrupción de Matarazzo en Anoeta se ha referido el capitán ’txuri urdin’ Mikel Oyarzabal, reconociendo que el estadounidense “ha caído de pie”. Y es que la Real Sociedad no conoce la derrota con él, tras haber llegado a coquetear con el descenso antes de la destitución de Sergio Francisco.

Mikel Oyarzabal destaca la "buena energía" de Matarazzo

Con Matarazzo en el banquillo, la Real Sociedad es otra. En su primer duelo como entrenador blanquiazul, contra el Atlético de Madrid, consiguió un empate con gol de Guedes, imponiéndose al Getafe luego y eliminando a Osasuna en Copa en la tanda de penaltis. Ante el Barça, líder de Primera división que sumaba once victorias consecutivas, consiguió imponerse por 2-1 después de que Rashford consiguiera empatar el tanto inicial de los vitorianos.

Oyarzabal, por su parte, resaltó la “buena energía” que transmite el técnico estadounidense, “conectando con la gente más allá de los jugadores, la afición e intentando involucrarse en la cultura de Donosti y la Real Sociedad”. “Vive los partidos con intensidad, que es lo importante, y a nosotros nos transmite para luego hacer lo que estamos haciendo”, agregó Mikel Oyarzabal.

Oyarzabal, entre risas, también destacó la primera impresión del vestuario al verlo: “El primer día nos dio un poco de susto, con el 1’98 que mide cuando le miras para arriba”.