Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la derrota del Racing de Santander y el triunfo del Deportivo de La Coruña en la jornada 31

La jornada del sábado en LaLiga Hypermotion no decepcionó con los cinco encuentros que se disputaron de esta echa 31. Se enfrentaron Leganés y Ceuta, Andorra y Eibar, Racing de Santander y Albacete, Cádiz y Málaga, Deportivo de la Coruña y Real Zaragoza

LaLiga Hypermotion vivió este sábado cinco apasionantes duelos en los que como suele ser habitual, hubo espacio para las sorpresas y un total de 18 goles. Este sábado se disputaron un total de cinco encuentros en los que se enfrentaron Leganés y Ceuta, Andorra y Eibar, Racing de Santander y Albacete, Cádiz y Málaga, Deportivo de la Coruña y Real Zaragoza.

Leganés 5-2 Ceuta

El Leganés vuelve a respirar tras poner fin a una racha de cinco encuentros consecutivos sin ganar, con dos derrotas seguidas, al imponerse este sábado por 5-2 al sorprendente Ceuta, al que de nada le sirvió adelantarse en el marcador a los once minutos, con un gol de penalti de Marcos Fernández. Un gol que pareció hacer reaccionar, por fin en esta temporada, al conjunto madrileño, que demostró en la segunda mitad todo el intenso talento que atesora en su plantilla, empezando por Juan Cruz, que recordó al magnifico jugador que condujo hace dos temporadas al Leganés al ascenso.

Andorra 0-1 Eibar

Un solitario gol de Peru Nolaskoain en el minuto 38 de la primera parte rompió la racha de cuatro jornadas consecutivas del FC Andorra. El SD Eibar, que ya suma cuatro jornadas seguidas sin perder, realizó un partido sobrio delante de un club del Principado muy poco acertado en ataque.

Racing de Santander 0-4 Albacete

El Albacete Balompié consiguió una incontestable victoria en El Sardinero (0-4), al pasar por encima de un Racing de Santander desconocido, que se vio sorprendido en los primeros minutos del encuentro y luego no fue capaz de reaccionar para desplegar su juego habitual ni crear ocasiones de gol. Los malagueños, tras esta nueva victoria, se colocan a un paso del ascenso directo, terceros con 54 puntos y a uno del segundo, el Almería; mientras que los gaditanos, con un primer triunfo con Sergio en Miranda de Ebro (0-2) que se tornó en un espejismo, bajan a la decimoquinta posición, aunque mantienen con 38 una renta de siete puntos sobre los puestos de descenso.

Cádiz 0-3 Málaga

El Málaga goleó este sábado al Cádiz (0-3) en el JP Financial (Nuevo Mirandilla), en el debut en casa del nuevo entrenador local, Sergio González, que no pudo contener el excelente planteamiento de su homólogo Juanfran Funes, técnico de un conjunto malagueño que, con esta victoria, presenta su candidatura al ascenso directo a Primera.

Deportivo de La Coruña 2-1 Real Zaragoza

El Deportivo de La Coruña, no sin un gran esfuerzo ante un combativo Real Zaragoza, recuperó la segunda plaza de LaLiga Hypermotion después de vencer a los maños. Los de David Navarro se adelantaron en el marcador gracias al gol de Dani Gómez en el minuto 6. Stoichkov, con un gran gol desde fuera del área, puso el 1-1 en el minuto 20. Cuando parecía que el empate sería el marcador final, los gallegos explotaron en Riazor con el gol de Mulattieri en el 87. El Real Zaragoza rompe una racha de dos triunfos consecutivos y sigue ocupando puestos de descenso.

Clasificación actualizada de LaLiga Hypermotion