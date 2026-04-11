Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triunfo del Burgos y la derrota de Las Palmas en la jornada 35 de Segunda división

La jornada 35 de LaLiga Hypermotion deparó este sábado un total de cuatro encuentros en los que se midieron Burgos y Sporting de Gijón, Leganés y Albacete, Málaga y Las Palmas, Córdoba y Real Zaragoza

LaLiga Hypermotion, tras el empate de este pasado viernes entre Ceuta y Real Sociedad B, vivió este sábado un total de cuatro encuentros. El Burgos sigue machacando el play off tras vencer al Sporting de Gijón. El Leganés, con un gran Juan Cruz, remontó al Albacete. El Malaga venció en el duelo directo por el ascenso al Málaga y el Córdoba se midió al Real Zaragoza en el último choque del día.

Burgos 1-0 Sporting de Gijón

El Burgos necesitaba ganar para meterse en puestos de play off y a partir de ahí esperar que Malaga o Las Palmas perdiesen en el enfrentamiento directo que tendrían pocas horas después. El Sporting de Gijón no lo puso sencillo y los de Ramis tuvieron que esperar hasta el último momento, concretamente al 91, para que Fer Niño hiciese el definitivo 1-0 y que El Plantío termine la jornada en puestos de play off.

Leganés 2-1 Albacete

El Leganés liderado por un inspirado Juan Cruz, que lideró la remontada de los madrileños en la segunda parte, dio un paso de gigante hacia la salvación, tras imponerse este sábado por 2-1 a un Albacete, que deberá esperar a una nueva ocasión para certificar la permanencia. Conscientes ambos conjuntos de que lo más importante en este tramo final de temporada es sumar, tanto madrileños como manchegos parecieron más preocupados en no fallar que en buscar los puntos débiles del rival.

Málaga 2-0 Las Palmas

El Málaga, con la trabajada victoria ante Las Palmas por 2-0, en un excelente encuentro, con goles en la segunda mitad del central Diego Murillo y del extremo Joaquín Muñoz, se coloca tercero con 60 puntos, a la espera de los resultados del Almería y del Deportivo, adelantando al equipo canario, al que además supera en el coeficiente de goles particular.

Córdoba 1-0 Real Zaragoza

El Córdoba recibía a un Real Zaragoza que quería acercarse a los puestos fuera del descenso. Los de Iván Ania rompieron su racha negativa el pasado fin de semana y querían prolongar esta buena inercia para tratar de acercarse a una zona más tranquila de la tabla. El primer tiempo estuvo marcado por un gol anulado al Córdoba pero en el segundo tiempo, Rubén Alves hizo el definitivo 1-0 en el 71. Con este triunfo el Córdoba suma 48 y se queda en la zona media de la tabla a falta de que se disputen los encuentros del domingo en Segunda división. El Real Zaragoza sigue en descenso.

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