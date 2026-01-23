Jornada 23 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La jornada 23 de LaLiga Hypermotion promete partidos decisivos con equipos luchando por el ascenso y plazas de playoff

En la jornada 23 de LaLiga Hypermotion 25-26, el Málaga CF se enfrentará al Burgos CF en un duelo clave por los puestos de playoff de ascenso. Los malacitanos buscarán prolongar su racha de victorias consecutivas, tras haber ganado en sus últimos cinco encuentros, y confían en el apoyo de su afición en el estadio de La Rosaleda.

El Málaga llega tras imponerse al Córdoba CF por 0-1, gracias a un tanto de David Larrubia, y antes había superado al AD Ceuta por 2-1 con un doblete de Carlos Ruiz. Además, en la pasada jornada, el equipo dirigido por Juan Funes venció al Albacete (1-3), a la UD Almería (2-1) y al Sporting de Gijón (1-3), consolidando su posición en la sexta plaza con 35 puntos (10 victorias, 5 empates y 7 derrotas).

El Burgos, rival directo en la lucha por playoffs

El Burgos CF, situado justo detrás del Málaga con los mismos 35 puntos, llega a este encuentro con la intención de arrebatar terreno a su rival. El conjunto burgalés ocupa la séptima posición, por lo que este partido se presenta como un duelo directo para mantenerse en la zona alta de la clasificación. La batalla por el ascenso se promete intensa, y ambos equipos buscarán sumar tres puntos cruciales.

Otros encuentros destacados de la jornada 23

En otros duelos de la jornada, el Real Valladolid recibirá al Albacete, un choque con pocos precedentes históricos pero marcado por partidos ajustados en Segunda División. El último enfrentamiento en Valladolid terminó en 0-0, mientras que en campañas anteriores los marcadores fueron ajustados, mostrando la igualdad entre ambos equipos.

Por su parte, el Córdoba CF visitará al UD Las Palmas en un encuentro complicado, ya que los canarios son el equipo menos goleado del campeonato. El Córdoba tendrá novedades en el lateral derecho, con Trilli listo para salir de inicio ante la ausencia de varios titulares.

El derbi Cádiz–Granada también acapara atención, siendo un clásico de LaLiga con 74 encuentros históricos. Los gaditanos han logrado el 50% de sus victorias como locales y buscan prolongar su buena racha en el Estadio Carranza.

En el norte, el Eibar recibirá al Almería, donde los locales tienen una racha favorable en Ipurua, siendo una plaza complicada para los andaluces. Solo han logrado una victoria en siete visitas, mostrando la dificultad que representa este feudo.

Deportivo de La Coruña contra Racing de Santander

El Deportivo de La Coruña se medirá al líder Racing de Santander en un partido clave para mantener viva la lucha por el ascenso. El técnico Antonio Hidalgo ha pedido el máximo esfuerzo de sus jugadores y el apoyo incondicional de la afición en Riazor, destacando que el partido será de máxima exigencia y donde los detalles marcarán la diferencia. La plantilla estará pendiente del estado físico de jugadores como Yeremay Hernández, mientras que otros futbolistas ya se han recuperado de sus lesiones.

Donde ver los partidos de la jornada 23 de LaLiga Hypermotion

Los partidos de la jornada 23 se podrán seguir a través de Movistar+.