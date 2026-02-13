Jornada 26 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La jornada 26 de LaLiga Hypermotion llega con duelos decisivos que pueden agitar tanto la pelea por el ascenso como la lucha por la permanencia

La fecha 26 de LaLiga Hypermotion levanta el telón con varios encuentros cargados de historia, urgencias clasificatorias y duelos directos que pueden marcar el rumbo del campeonato. Entre aspirantes al ascenso, equipos en crisis y estadios que buscan recuperar su mejor ambiente, el fin de semana promete emociones fuertes en la categoría de plata.

Almería vs Andorra: propuesta ofensiva en el Mediterráneo

La jornada arranca con un atractivo Almería–Andorra, un choque donde el planteamiento atrevido está asegurado. El conjunto andorrano, dirigido por Carles Manso, ha dejado claro que no especulará y que saldrá a competir sin complejos ante uno de los planteles más potentes del torneo.

El Almería cuenta con futbolistas diferenciales, varios con experiencia en Primera División, y parte como favorito en su estadio. Sin embargo, el Andorra ya demostró en la primera vuelta que puede incomodar seriamente al equipo rojiblanco. En aquel precedente, el talento individual terminó decantando el resultado, pero el cuadro del Principado dejó una imagen valiente.

Ambos necesitan sumar: los locales para mantenerse en la pelea alta y los visitantes para cortar una dinámica irregular que los ha alejado de sus objetivos inmediatos.

Córdoba y Leganés: reencuentro con trayectorias opuestas

Otro de los partidos destacados enfrenta a Córdoba CF y CD Leganés, dos clubes con recorridos muy diferentes en los últimos años. Mientras el conjunto andaluz tuvo que reconstruirse tras su paso por categorías no profesionales, el cuadro madrileño se ha consolidado como un habitual en la zona noble de Segunda e incluso acumula varias temporadas recientes en la élite.

El duelo supone un reencuentro poco habitual, condicionado por la disparidad de proyectos en la última década. Para el Córdoba, cada punto es vital en su intento por estabilizarse en el fútbol profesional; para el Leganés, la meta pasa por sostener su candidatura a los puestos de ascenso.

El Cádiz busca revancha ante el Burgos

El Cádiz CF afronta un compromiso con cuentas pendientes. En la primera vuelta, el Burgos fue el primer equipo que logró imponerse en el feudo gaditano, en un partido que además significó la pérdida del liderato para los amarillos.

Aquella derrota abrió un periodo de dudas que se tradujo en una racha negativa de resultados. Ahora, el conjunto gaditano pretende reivindicarse ante su afición y recuperar sensaciones en un tramo clave del campeonato. El Burgos, por su parte, ya demostró su capacidad para competir lejos de casa y buscará repetir la hazaña.

Granada vs Real Valladolid: historia y necesidad en Los Cármenes

En el estadio Nuevo Los Cármenes, el Granada CF recibe al Real Valladolid en uno de los duelos más tradicionales de la categoría. Ambos históricos llegan con presión y con mucho más que tres puntos en juego.

El club nazarí ha impulsado iniciativas para mejorar la asistencia al estadio, consciente de la importancia del respaldo de su afición en un partido de alta tensión. Los precedentes en Segunda División favorecen claramente al Granada cuando actúa como local, aunque en Primera División el historial es más equilibrado.

El Valladolid sabe que su visita a territorio andaluz suele ser complicada, pero necesita romper estadísticas para seguir aspirando a sus metas.

Los partidos de la jornada 26 de LaLiga Hypermotion

Horario y dónde ver en TV la jornada 26 de LaLiga Hypermotion en vivo online

Todos los encuentros de la jornada 26 de LaLiga Hypermotion podrán seguirse a través del canal LaLiga Hypermotion TV y además, en ESTADIO Deportivo, podrá seguir las noticias más interesantes de la jornada además de los resúmenes tanto el final de los partidos del sábado como al final del domingo.