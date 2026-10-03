Lamine Yamal no frena, otro récord histórico a los 19 años igualando a Kubala

Lamine Yamal ha cerrado la ventana internacional con cuatro goles en tres partidos y vuelve al Barcelona convertido en una de las grandes figuras de España. El delantero azulgrana ya suma 11 tantos con la absoluta, iguala a Kubala y sigue escalando posiciones en el ranking histórico de goleadores

Lamine Yamal se ha convertido en una de las grandes noticias de la selección española durante esta concentración. El atacante comenzó la ventana internacional viendo puerta ante Inglaterra en Wembley y no volvió a bajar el ritmo en los siguientes encuentros.

Frente a Croacia, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, fue protagonista con un doblete que ayudó a España a resolver el encuentro. Después, volvió a marcar ante República Checa en Oviedo para cerrar una concentración prácticamente perfecta a nivel individual. En total, cuatro goles en apenas tres encuentros. Una racha que prolonga las sensaciones que ya estaba dejando con el Barcelona y que confirma su enorme influencia también con la camiseta de España.

Lamine ya suma 11 goles con España

Los cuatro tantos anotados durante esta ventana internacional permiten a Lamine alcanzar los 11 goles con la selección absoluta. El dato adquiere todavía más relevancia teniendo en cuenta que el futbolista apenas tiene 19 años. Con esta cifra, el jugador del Barcelona iguala a Ladislao Kubala en la clasificación histórica de goleadores de España. Ambos aparecen con 11 tantos, mientras que por delante se encuentra un grupo de futbolistas históricos al que Lamine ya ha comenzado a acercarse.

La lista está encabezada por David Villa, con 59 goles, seguido de Raúl (44), Fernando Torres (38), Álvaro Morata (37) y David Silva (35). Lamine todavía tiene un largo camino por delante, pero su progresión goleadora con la absoluta está siendo especialmente rápida.

Un ritmo que alimenta el debate del Balón de Oro

El estado de forma del delantero azulgrana llega adem��s en un momento especialmente importante. Lamine continúa acumulando argumentos de cara a la próxima gala del Balón de Oro, donde parte entre los grandes nombres de la conversación.

Su rendimiento con el Barcelona ya había sido determinante durante el inicio de curso y su actuación con España no ha hecho más que aumentar la atención sobre su candidatura. Cuatro goles en tres partidos internacionales y una presencia constante en el ataque son el último capítulo de una temporada en la que no parece encontrar techo. A sus 19 años, Lamine sigue convirtiendo cada partido en una oportunidad para añadir un nuevo registro a su trayectoria. Ante Inglaterra, Croacia y República Checa volvió a hacerlo y, de paso, siguió escalando posiciones entre los máximos goleadores históricos de la selección.

Kubala ya está a tiro

El siguiente reto estadístico es todavía más evidente: superar los 11 goles de Kubala. Lamine ya ha igualado al histórico delantero hispano-húngaro y necesita únicamente un tanto más para dejar atrás su registro. Por delante aparecen nombres como Joseba Etxeberria (12), Isco (12), Paco Alcácer (12), Dani Olmo (12) y Mikel Merino (12), entre otros. Un grupo que podría abandonar próximamente si mantiene el ritmo goleador que está mostrando.

Lamine Yamal continúa así escribiendo su historia con España a una velocidad poco habitual. Sus números todavía están lejos de los grandes registros de la selección, pero con 11 goles a los 19 años ya ha comenzado a dejar atrás a algunos de los nombres más reconocidos de la historia del combinado nacional.