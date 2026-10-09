Sergio Ramos, como David Silva

El camero y el canario son dos de los cinco futbolistas que formaron parte de la selección española campeona del mundo en 2010 y que todavía continúan en activo

Más de 16 años han pasado desde que España tocase el cielo en el estadio Soccer City de Johannesburgo al ganar su primera estrella mundial, con el gol de Andrés Iniesta en el minuto 116. Ahora, con la retirada de Pedro Rodríguez y la vuelta al fútbol de David Silva, es imposible no pensar en los futbolistas que lograron aquella gesta histórica.

El triunfo en la final ante Países Bajos escribió una de las páginas doradas en la historia del fútbol español, que este mismo verano reeditó la victoria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con una generación de futbolistas completamente renovada.

Todavía hay cinco de esos primeros campeones del mundo que continúan en activo: Sergio Ramos, Raúl Albiol, Juan Mata, Javi Martínez y, desde hace nada, David Silva.

El caso del canario es el más conocido por estar de actualidad. Retirado en 2023, volverá al fútbol, pero sólo para un partido con el Supreme Sha Tin de la liga de Hong Kong. Silva siente una gran atracción por Hong Kong, donde tiene un gran amigo, lo que, sumado al dinero que percibirá por ese encuentro, le ha hecho volver a calzarse las botas.

En activo y en ligas exóticas ha estado también Juan Mata, que a sus 38 años busca equipo. Su última aventura fue en el Melbourne Victory australiano, aunque fuera de los terrenos de juego pasará a la historia como impulsor del proyecto Common Goal, una ONG que canaliza el 1 por ciento del salario de los deportistas.

Javi Martínez también busca equipo tras jugar la temporada pasada en Catar, en el Al-Bidda. Al margen del fútbol, está centrado en varios negocios, siendo el inmobiliario el que mayor tiempo le ocupa.

Los últimos dos futbolistas en activo de aquella selección son centrales, Raúl Albiol y Sergio Ramos. El valenciano no quiere colgar las botas a sus 41 años y es agente libre, siendo su última aventura el Pisa italiano. Hace poco cambió de agencia de representación y se marchó a la del luchador español Ilia Topuria. Por su parte, Sergio Ramos estuvo cerca de hacerse con la propiedad del Sevilla FC. El defensa de Camas jugó en Rayados de Monterrey hasta finales de 2025 y desde entonces se sigue entrenando en solitario por si le surge algún proyecto atractivo.

7 entrenadores

Entre el resto de jugadores de aquella selección que entrenaba Vicente del Bosque han salido siete entrenadores, aunque algunos han tenido más éxito en los banquillos que otros.

Xavi Hernández y Álvaro Arbeloa llegaron a dirigir a Barcelona y Real Madrid, aunque la forma de llegar al banquillo de ambos fue muy distinta. De hecho, la suerte también le fue dispar. Pese a que ninguno triunfó, Xavi logró una liga y la Supercopa de España, haciendo debutar también a jugadores como Lamine Yamal y siendo ahora seleccionador de los Países Bajos. Por su parte, Arbeloa no logró nada en la casa blanca y en la actualidad dirige al Fulham.

Luces y sombras ha tenido la carrera de Xabi Alonso en los banquillos. Ganador de todo con el Leverkusen en Alemania, su periplo por el Real Madrid no fue como él esperaba, aunque pocos le culpan de lo ocurrido allí. En la actualidad entrena al Chelsea.

Muy bien le va a Cesc Fábregas, considerado uno de los entrenadores más prometedores del mundo a sus 39 años. El catalán ha sido capaz de clasificar al Como italiano para la Champions League por primera vez en su historia.

Otros, como Víctor Valdés, no han encontrado su sitio todavía. Alejado de los focos, inició su carrera como entrenador en España desde 2018 y su futuro apunta a continuar en los banquillos, aunque por ahora solo ha estado en categorías inferiores. Quien también parece dispuesto a empezar en el mundillo es Andrés Iniesta, que ha comenzado en el Gulf United, un equipo de media tabla de la Segunda división de Emiratos Árabes Unidos.

Por último, Fernando Torres lleva ligado al Atlético de Madrid desde que se formó como entrenador. La leyenda rojiblanca fue pasando por la cantera y hoy en día es el técnico del filial. Muchos lo sitúan como el sucesor de Simeone cuando el argentino decida marcharse.