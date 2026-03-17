Ancelotti deja a Neymar sin convocatoria y el brasileño lanza un mensaje contundente

El brasileño Neymar sufre un duro revés tras quedarse fuera de la convocatoria de Carlo Ancelotti con Brasil

El delantero brasileño Neymar ha manifestado su incomodidad y decepción luego de no ser incluido en la convocatoria de la selección dirigida por Carlo Ancelotti para los próximos amistosos frente a Croacia y Francia. Se trata de una decisión relevante, ya que esta lista precede a la definitiva de cara al Mundial, lo que ha generado aún más atención mediática.

El atacante del Santos FC atraviesa un momento complicado en lo físico, motivo principal por el cual el técnico italiano ha decidido prescindir de él temporalmente. No obstante, desde la Confederación Brasileña de Fútbol no descartan su presencia en la gran cita internacional, siempre y cuando logre recuperar su mejor versión.

Un mensaje claro de Ancelotti: el nivel físico es clave

La ausencia de Neymar no parece ser definitiva, pero sí representa un aviso contundente por parte del seleccionador. Ancelotti ha insistido en que solo convocará a futbolistas que estén en condiciones óptimas, dejando claro que el rendimiento físico es un factor determinante.

El entrenador explicó que el jugador aún no se encuentra al cien por cien y que necesita sumar minutos y continuidad. Aun así, dejó abierta la puerta a una posible inclusión en la lista final, subrayando que todo dependerá de su evolución en las próximas semanas.

Reacción del jugador: entre la tristeza y la motivación

Lejos de quedarse en silencio, Neymar decidió pronunciarse públicamente. El futbolista reconoció sentirse “triste y molesto”, pero también reafirmó su compromiso con el objetivo de regresar a la selección.

Durante su participación en la Kings League Brasil, donde incluso se animó a ejecutar un penalti, el delantero aseguró que continuará trabajando con intensidad. Su mensaje fue claro: la concentración se mantiene intacta y confía en poder ganarse un lugar en la convocatoria definitiva.

Dudas en torno a su estado físico

Uno de los aspectos que más preocupa tanto al cuerpo técnico como a la federación es la irregularidad física del jugador. Neymar no viste la camiseta de Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una lesión en un encuentro ante Uruguay.

Desde entonces, ha seguido un plan de recuperación exigente, pero su regreso a los terrenos de juego ha dejado más dudas que certezas. Incluso algunas decisiones, como ausentarse en partidos específicos, han generado inquietud en la dirigencia brasileña.

El Mundial, aún en el horizonte

A pesar de este panorama, el sueño mundialista sigue vivo para Neymar. La selección brasileña busca piezas clave para completar su plantilla, especialmente tras algunas bajas recientes en ataque.

En este contexto, nombres emergentes compiten por un puesto, pero la calidad del delantero del Santos continúa siendo un factor diferencial. Sin embargo, apostar por un jugador que no esté en plenitud física podría representar un riesgo en una competición tan exigente.

El tiempo corre y las oportunidades son limitadas. Neymar tiene por delante semanas decisivas para demostrar que puede volver a ser determinante. La decisión final estará en manos de Ancelotti, pero el propio jugador sabe que la clave está en su rendimiento. La última palabra, en gran medida, depende de él.