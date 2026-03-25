Cubarsí lamenta la cancelación de la Finalissima: "Era un sueño disputar un partido así contra Argentina, contra Messi"

El central del Barcelona y de la selección española ha hablado de las diferencias entre el técnico de 'La Roja' y Hansi Flick, el hecho de no disputar finalmente el encuentro contra los de Scaloni en este parón y el sueño de jugar el próximo Mundial de este verano

Pau Cubarsí ha vuelto a recibir la llamada de Luis de la Fuente para el presente parón de selecciones. 'La Roja' se verá las caras con Serbia y Egipto, dónde el central del Barcelona podría tener de nuevo protagonismo. De esta manera, el futbolista de 19 años ha querido repasar su momento actual en este tramo de la temporada, además de otros temas como la cancelación de la Finalíssima, la novedad de Joan García en la convocatoria y cómo afronta los últimos meses con el equipo de Hansi Flick, con el objetivo de ganar la Champions League y LaLiga EA Sports.

Cubarsí, sobre la convocatoria de Joan García con España

Por un lado, Pau Cubarsí, en una entrevista concedida al Diario Marca, habló sobre la convocatoria de Joan García, compañero en el Barcelona, con la selección española en este parón de selecciones: "Estábamos entrenando justo cuando salía la convocatoria. Vimos que iba Joan y le dije que estuviera tranquilo, que al final la oportunidad le ha llegado, que está haciendo una campaña espectacular, también la anterior. Así que se lo merece mucho". Además, el central de 19 años lamentó la cancelación de la Finalíssima: "La verdad es que sí. Era un sueño disputar un partido así contra Argentina, contra Messi. No se ha podido, pero tenemos muchas ganas de jugar. Un poquito de pena de que no sea ese partido contra Messi, pero veníamos con muchas ganas. También era un título".

Pau Cubarsí no tuvo dudas en darle favorita a España de cara al Mundial: "Claro. Yo creo que sí. Al final venimos de hacer una Eurocopa espectacular. Yo personalmente también jugué los Juegos y algunos jugadores están ahora mismo en la absoluta. Venimos con una buena dinámica. Por eso creo que somos favoritos. Pero sin olvidar que hay grandes selecciones". Además, fue preguntado por si el hecho de que sean un grupo joven es un hándicap o virtud: "Diría más lo segundo, porque al final son nuevas pilas, nuevas generaciones que vienen al máximo, a darlo todo, a dejarse la piel en el campo. Yo creo que eso es muy importante. Pero también tienes el otro lado de la plantilla, que es un poco más veterano y sabe cómo van los partidos. La experiencia también da un paso muy importante. Esta mezcla de juventud y experiencia va perfecta".

Cubarsí y la confianza y apoyo de Luis de la Fuente

Cubarsí comentó sus sensaciones sobre la eliminatoria de cuartos de final de Copa de Europa ante el Atlético de Madrid: "Será diferente a la Copa. Son cuartos de Champions y tienes que salir a por todas, porque sabes que son dos partidos en los que tienes que dar el máximo. Quedan los mejores equipos". Sobre el "mano a mano" que se puede vivir con el Real Madrid en lo que queda de Liga, el central del Barcelona afirmó que "sí. Pero nosotros siempre nos fijamos en nosotros mismos. Tenemos que sumar siempre de tres, ganar todos los partidos y hacer las cosas bien. Seguro que, si hacemos eso y ganamos todos los partidos, seremos campeones".

Por último, Cubarsí valoró la confianza y el apoyo que recibe de Luis de la Fuente y sus diferencias con Hansi Flick: "Sí, ya desde el primer día. Al final, llevar a un chaval de 16 o 17 años a la convocatoria de la absoluta ya es confiar en él. Siempre me intenta ayudar en lo que puedo hacer mejor. Los dos son muy exigentes consigo mismos. También tienen su filosofía y van a muerte con ella. Yo creo que eso es indispensable". El central no quiso 'mojarse' sobre la que haría si gana el Mundial con España: "Ahora mismo no te diría lo que haría, porque sería una cosa espectacular. Yo creo que lo viviríamos todo al máximo y sería lo que saliese en ese momento".