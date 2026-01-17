La FFF mueve ficha: Zidane, cada vez más cerca de volver a los banquillos

La Federación Francesa de Fútbol ya trabaja en la sombra para preparar la llegada de Zinédine Zidane al banquillo de 'Les Bleus' tras el Mundial de 2026

El futuro del banquillo de la selección francesa empieza a tomar forma incluso antes de que finalice el ciclo actual. Aunque no hay anuncios oficiales ni documentos firmados, en los despachos de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ya se trabaja con un nombre marcado en rojo: Zinédine Zidane.

Un relevo anunciado tras el Mundial de 2026

La continuidad de Didier Deschamps tiene fecha de caducidad. El actual seleccionador ya comunicó que su etapa concluirá una vez finalice el Mundial de 2026, cerrando así uno de los periodos más exitosos en la historia reciente de Les Bleus. Campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022, su legado es incuestionable.

Ante este escenario, la FFF no quiere improvisar. Según informaciones publicadas por L’Équipe, el organismo presidido por Philippe Diallo ya habría iniciado contactos discretos con Zidane para preparar su posible desembarco una vez concluida la próxima Copa del Mundo.

Zidane, el candidato que reúne consenso

Alejado de los banquillos desde junio de 2021, cuando finalizó su segunda etapa en el Real Madrid, Zidane continúa sin equipo, pero no sin pretendientes. Su nombre ha estado ligado durante años a la selección francesa y, ahora, parece más cerca que nunca de convertirse en realidad.

Dentro de la Federación, su perfil genera unanimidad: ídolo nacional, campeón del mundo en 1998 y técnico con un palmarés excepcional, que incluye tres Champions League consecutivas, además de títulos domésticos e internacionales.

Negociaciones sin firma, pero con planificación

Las conversaciones entre ambas partes se encuentran todavía en una fase preliminar. No hay contrato ni anuncio oficial, pero sí un diálogo constante. El objetivo principal es anticiparse y evitar sobresaltos una vez termine el ciclo Deschamps.

Uno de los puntos clave de estas charlas gira en torno al cuerpo técnico. Zidane pretende rodearse de personas de máxima confianza, empezando por David Bettoni, su histórico asistente en el Real Madrid. Además, el proyecto incluiría un staff más amplio, con especial atención a la analítica de datos, una herramienta cada vez más relevante en el fútbol moderno.

Cautela institucional y control presupuestario

Desde la FFF se insiste en actuar con prudencia. El propio Diallo ha reiterado públicamente que no se tomará ninguna decisión oficial antes de 2026. Sin embargo, reconoce su admiración y respeto por Zidane, tanto por su trayectoria como jugador como por su éxito como entrenador.

Otro aspecto importante es el control del presupuesto. La Federación busca fórmulas que permitan integrar el proyecto Zidane sin que suponga un incremento excesivo del gasto, motivo por el cual las conversaciones también abordan ajustes y equilibrios económicos.

Un deseo mutuo que parece inevitable

Zidane nunca ha ocultado que dirigir a la selección francesa es su gran asignatura pendiente. En Francia, el debate ya está instalado y el relevo comienza a asumirse como algo natural. No hay prisa, pero sí dirección.

Sin anuncios, sin fotos y sin comunicados oficiales, la operación Zidane avanza en silencio. El banquillo de Les Bleus espera, el reloj corre y todo indica que, cuando llegue el momento, el regreso de Zizou será cuestión de tiempo.