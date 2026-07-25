Karius avisa a Jürgen Klopp tras llegar a la selección de Alemania: "Si rindo a un gran nivel, podría convertirme en candidato"

El portero del Schalke 04 levanta la mano con la llegada de Jürgen Klopp y el futuro de Neuer en duda: el exmeta del Liverpool se postula sin rodeos: "Mis condiciones no están nada mal, si rindo a gran nivel podría ser candidato"

La llegada de Jürgen Klopp a la selección de Alemania puede provocar importantes cambios en las convocatorias a partir de ahora. Uno de ellos podría ser en la portería, dónde se ha mantenido Manuel Neuer en la última década, aunque a sus 40 años podría dar un paso al lado. De esta manera, Loris Karius no ha querido perder oportunidad de mandarle un mensaje al recién aterrizado al banquillo ofreciendo su candidatura.

Loris Kariu viene de ascender con el Schalke 04, firmando una gran temporada jugando 30 partidos. A sus 33 años, el exportero del Liverpool no duda de su calidad para llegar a la selección de Alemania, liderada por Jürgen Klopp desde esta semana. El técnico afronta una etapa en la que tendrá que tomar decisiones, con la duda de nombres como el de Ter Stegen, que no pudo entrar en la lista de Nagelsmann para el Mundial 2026.

Loris Karius busca su ansiada oportunidad con Alemania

Jürgen Klopp, en su presentación oficial con la selección de Alemania, comentó sus sensaciones con la posible convocatoria que puede hacer en el cargo, con un mensaje directo a los candidatos: "Tengo muchísimas ideas. Todo el que tenga derecho a jugar con la selección debe esforzarse. Es un nuevo comienzo. Habrá jugadores que tendrán una oportunidad sin ni siquiera esperarlo".

Cabe recordar que Loris Karius no ha debutado aún con la selección de Alemania en un partido oficial, excepto en un encuentro amistoso en 2014. Las preferencias de Nagelsmann hasta entonces han sido claras, cuando Neuer y Ter Stegen tenían problemas físicos: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (Besiktas) y Jonas Urbig (Bayern de Múnich), por lo que la competencia es importante para el meta del Schalke 04.

Loris Karius: "Ahora juego en el Schalke y mis condiciones no están nadal mal"

Loris Karius, en una entrevista concedida al medio Waz, habló de la posibilidad que le pueda llamar Klopp con su llegada al banquillo de Alemania, sabiendo su momento de forma en el Schalke 04 actualmente: "No sé qué planes tiene (Klopp). Pero ahora juego en el Schalke y mis condiciones no están nada mal. Si rindo a un gran nivel, podría convertirme en candidato".

Por otro lado, el portero del Schalke 04 recordó los momentos que tuvo que pasar tras perder la final de la Champions League contra el Real Madrid cometiendo dos importantes fallos: "Hasta ese momento, en mi carrera todo había ido cuesta arriba, y de repente me estrellé con estrépito, hasta tocar fondo. En esa fase tenía la sensación de que nadie me iba a entender. Ya no tenía ganas de entrenar, ya no tenía ganas de jugar".

Klopp, que habló en su presentación con Alemania, dio más detalles de lo que pueden ser sus convocatorias con la selección: "Repasé los nombres y tuve una visión extremadamente positiva de la selección. Tenemos muchísimo talento. Fuimos campeones del mundo y de Europa Sub-17. Esos jugadores ahora deberían tener 20 años. Ahora, con el carné de conducir, nos pueden servir".

La oportunidad Karius para ser convocado con Alemania

Loris Karius podría tener su siguiente oportunidad el próximo mes de septiembre, cuando Alemania se estrena en su siguente Nations League con el partido ante Países Bajos, que tendrá lugar el 24 de septiembre. Jürgen Klopp dará a conocer su primera lista como seleccionador en el combinado germánico, en el que podría haber sorpresas y grandes cambios con respecto a la última que introdujo Nagelsmann, para el pasado Mundial 2026.

Mientras tanto, Loris Karius, que ascendió con el Schalke 04 a la Bundesliga, pondrá el foco en los inminentes encuentros que se le presenta al equipo alemán, como los amistosos frente al Okayama, Kassel o Atalanta. Además, el primer partido oficial será contra el Hallescher, correspondiente a la final de la DFB Pokal, que tendrá lugar el 24 de agosto, una semana antes del estreno en la liga de Alemania, ante el Ausburgo.