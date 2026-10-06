Partidos de fútbol hoy | Horarios, canales y dónde ver en televisión en España

Consulta los partidos de la UEFA Nations League del martes 6 de octubre, los horarios y los canales de televisión donde se podrán ver en España

El martes 6 de octubre llega cargado de nuevo de fútbol internacional. La tercera jornada de la UEFA Nations League 2026/27, y por tanto el parón para las selecciones europeas, concluyen con diez encuentros, tras casi más de dos semanas de competición. La atención estará especialmente puesta en la Liga A de la Nations League, donde se disputarán dos auténticos partidazos: Croacia-España e Inglaterra-República Checa. Además, habrá encuentros de la Liga B, la Liga C y de la Liga D.

Croacia-España, el gran partido del martes

El gran duelo de la jornada en la máxima categoría será el Croacia-España, correspondiente al Grupo A3. El conjunto nacional de Luis de la Fuente afronta su cuarto partido en la UEFA Nations League tras ganar en las tres primeras jornadas de esta edición. Es junto a Portugal la única selección de la Liga A que solo cuenta por victorias sus encuentros desde qu empezó el parón. La selección de Luka Modric, por su parte, llega repleta de dudas y de encajar una de la mayor goleada de su historia.Perdieron en casa 0-7 ante Inglaterra. El pasado 29 de octubre España ganó 4-1 al equipo croata en el Sánchez-Pizjuán, los campeones del mundo buscarán el pleno en el parón y volver con una victoria de Split.El duelo se disputará en suelo croata a las 20:45H.

A la misma hora tendrá lugar otro de los grandes encuentros del día: el Inglaterra-República Checa, correspondiente al Grupo A3 también. Los Ingleses comenzaron con derrota ante la campeona del pasado mundial, España. En frente estará la selección checa con Santi Denia en el banquillo. Sin ningún punto cosechado, la selección centro europea ha ido de más a menos. incluso puso en apuros a España el pasado sábado. Tratarán de dar la sorpresa y cerrar el parón con grandes sensaciones.

Todos los partidos del martes 6 de octubre en la Nations League

La jornada internacional arrancará a las 16:00 horas con un encuentro. Kazajistán se enfrentará a Islas Feroe en la Liga C.

Durante la jornada también se disputarán los otros nueve partidos:

Escocia - Eslovenia

Suiza - Macedonia del Norte

Croacia - España

Inglaterra - República Checa

Moldavia - Eslovaquía

Estonia - Islandia

Albania - San Marino

Bielorrusia - Finlandia

Luxemburgo - Bulgaria

¿Dónde ver la Nations League en España?

Todos los partidos se podrán ver por DAZN. La plataforma de streaming emitirá los ochco partidos ya que tiene los derechos de la competición para esta edición 26/27. En esta jornada tan solo se podrá ver un partido en abierto en España. Será el de la selección nacional española ante Croacia. Se podrá seguir en directo en La 1 y en RTVE Play.