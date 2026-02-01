Así queda la clasificación de la Serie A tras el triunfo del Inter y el tropiezo del Milan en la jornada 23 de la liga italiana

La Serie A vivió este domingo un total de cuatro encuentros en los que se enfrentaron Torino y Lecce, Como y Atalanta, Cremonese e Inter, Parma y Juventus. Estos duelos se sumaron a los tres del sábado y al que se jugó el viernes entre Lazio y Genoa

Nápoles 2-1 Fiorentina

El español Miguel Gutiérrez, con su primer tanto en Italia, un zapatazo tremendo al segundo palo, sostuvo este sábado a un Nápoles cuya emergencia aumentó por la lesión de Di Lorenzo ante un Fiorentina que pese a su buen desempeño dormirá de nuevo en zona de descenso (2-1). Miguel Gutiérrez ya se ha liberado. Por todo lo alto. Titular como carrilero derecho y autor del tanto de la noche. Superó, precisamente, a un compatriota como David de Gea, que después de varias manos tremendas para mantener a flote a los 'viola' no pudo frenar la violenta definición del canterano del Real Madrid, culpable de que el vigente campeón sobreviviera al final del choque cuando se vio superado por la poca profundidad de una plantilla diezmada por las lesiones.

Como 0-0 Atalanta

El Como 1907 no pudo pasar este domingo del empate sin goles ante el Atalanta (0-0) pese a haber jugado con un futbolista más desde el minuto 8 de partido, haberlo hecho contra un rival sin su mayor estrella, el nigeriano Ademola Lookman, cerca de cerrar su incorporación al Atlético de Madrid, y haber tenido un penalti a favor en el tiempo añadido que Nico Paz erró.

Cremonese 0-2 Inter

El argentino Lautaro Martínez marcó este domingo su decimotercer tanto en la Serie A este curso, es máximo goleador en solitario del campeonato y líder de un Inter de Milán que sigue su estela hacia el 'Scudetto', vencedor ante el Cremonese (0-2) para mantener su rédito en lo más alto de la tabla.

Parma 1-4 Juventus

El Juventus Turín destrozó este domingo al Parma de Carlos Cuesta (1-4) con una actuación estelar del central brasileño Gleison Bremer, autor de un doblete que coloca a la 'Vecchia Signora' en puestos de Liga de Campeones, a la espera del resultado que coseche el Roma con su partido este lunes. La 'Juve' ya duerme en puestos 'Champions'. Al menos por una noche. Cedió toda la presión al Roma con una nueva exhibición de poderío, de potencial. Y son varias desde la llegada de Luciano Spalletti al banquillo 'bianconero', capaz de darle un lavado de cara total al equipo, capaz ahora de competir cada jornada, de gestionar con inteligencia los partidos y de ser protagonista en la Serie A.

